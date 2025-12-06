全球逾10億台電腦不肯升級Win 11！微軟「疲軟」未見更新潮

微軟已在今年10月中旬停止支援Windows 10，但Windows 10全球市佔率不跌反升，且全球有將近10億用戶未升級到Windows 11，當中有5億台電腦裝備甚至無法達到Windows 11的需求。

雖然微軟已在10月停止支援Windows 10，可是微軟用戶並未如預期出現升級潮。據研究機構IDC調查數據，第3季美洲地區個人電腦出貨量年增只有1％，且另1研究機構Canalys也在早前的報告中提到，且在美國幾乎沒能帶動用戶購買個人電腦需求。

儘管Windows 11最近終於首度超越Windows 10，成為目前最受歡迎版本，但市調機構Statcounter的11月統計數據顯示，Windows 10全球市佔率從先前的42％左右，增至約44％，反觀Windows 11從54％跌至52％，顯見微軟現下的策略尚未能成功推動用戶升級系統。

戴爾（Dell）營運長克拉克（Jeffrey Clarke）也在最近的財報電話會議上表示，這波從Windows 10到Windows 11的轉換速度，比以往作業系統升級更慢。目前全球有約10億台以上的Windows電腦還在使用舊版系統，包含約5億台可以運行Windows 11卻沒升級的，還有約5億台是已使用超過4年，且無法支持Windows 11硬體需求。

此外，所有Windows版本合計市占率已跌到67％左右，相比2024年同期的約73％結果少了6％，整體Windows生態吸引力下降，導致部分用戶直接選擇投入其他作業系統，恐怕也是微軟所要面臨的嚴峻考驗之一。

