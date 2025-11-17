全球逾1500萬青少年吸電子煙！國教盟籲：即刻下架加味菸品

國家行動聯盟今天呼籲，政府應即刻下架含香味的加熱菸與菸草製品，防止添加口味等成為青少年入門誘因。（國教盟提供／林縉明台北傳真）

WHO估計全球已有逾1億人使用電子煙，其中13至15歲青少年逾1500萬人。加味與玩具化設計成為青少年入門主因。國家行動聯盟今天呼籲，政府應即刻下架含香味的加熱菸與菸草製品，防止添加口味等成為青少年入門誘因；同時，教育部應推動師資培訓與教材更新，協助學生建立對尼古丁與毒品危害的正確認知。

國教盟青年部今年初公布「2025年台灣青少年最關心的十大議題」調查結果，蒐集全台8743份有效問卷，問卷統計結果「政府加強菸品與藥物使用警告，減少我受到菸品與藥物濫用的傷害」高居第二名，反映青少年對電子煙、加熱菸與藥物濫用的焦慮與無力感。

國教盟青年部彙整教育與社福現場意見，發現目前學校與少年機構普遍缺乏針對加熱菸與電子煙的辨識與應對訓練，學校第一線人員至今未曾接受過新型菸品辨識與應對的正式訓練，相關教材與指引也尚未由教育局或衛生局提供。

有生輔員與導師坦言，「我們自己都搞不清楚電子煙、加熱菸，怎麼教學生？」；兒少保資深社工更指出，當前部會分工雖明，但缺乏資訊整合平台，各單位往往各自為政，難以及時掌握高風險青少年的完整脈絡，以少年藥物濫用為例：教育端或社福機構即使察覺異狀，仍無從得知學生是否曾因毒品案進入司法系統，也無法追蹤其後續處遇與健康狀況。

國教盟青年部執行長李雨函表示，電子煙與加熱菸是成癮物質入口，也是毒品滲透的工具，若只靠單一部門、僅聚焦在禁止與罰則，永遠追不上問題的變化，唯有整合資源、聯手回應，才能守住青少年的健康未來。

國教盟呼籲，政府應即刻下架含香味的加熱菸與菸草製品，防止添加口味等成為青少年入門誘因，避免電子煙與加熱菸載具成為吸食毒品方便管道。教育部應推動師資培訓與教材更新，提升教師與輔導人員辨識與應對能力，並協助學生建立對尼古丁與毒品危害的正確認知。

國教盟主張加速通過菸害防制法修法草案，納入「持有電子煙載具」的罰則與強制銷毀條款，讓學校與執法機關有法可循，防止校園成為成癮破口。同時，建立跨部會協作與資訊分級共享機制，確保少年案件相關資料能及時傳遞，提升案件評估的效率和準確性。此外，應建立多方合作的工作小組，針對特殊案件進行多部門聯合審查。此外，中央應加速心理師配置與資源整合，將心理健康與毒品防制結合，針對高風險青少年提供持續關懷與介入。

