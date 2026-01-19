全球避險升溫 黃金白銀飆新高

美國以格陵蘭為由向歐洲多國加徵關稅，觸發市場對歐美貿易戰的強烈擔憂，全球避險情緒19日迅速升溫。19日適逢美國假期，美股與美債休市，但歐股開盤走低，貴金屬價格同步飆升，黃金與白銀雙雙創下歷史新高，銅價亦逼近每噸13000美元。

川普計畫向丹麥、英國與芬蘭等8國加徵10％關稅，數月後可能提高至25％，直到買格陵蘭島達成協議。市場迅速轉向避險資產，現貨黃金19日一度突破每盎司4690美元，日內漲幅超過2％；白銀站上94美元，單日漲幅逾4％。銅價上揚1.3％，接近13000美元關口。分析認為，地緣政治緊張再度成為金價上漲動能，代表市場真心將格陵蘭問題視作實質風險。

貿易戰普遍通常不利工業金屬，銅價卻逆勢走高。美媒認為漲幅主要來自美元走弱與大陸經濟數據。大陸官方公布去年GDP成長5％，符合政府設定目標，加上人工智慧帶動需求與供給偏緊預期，推升銅價。

標普500指數期貨最多下跌0.9％，納斯達克100期貨跌逾1％。歐洲主要股指期貨同步走弱，歐洲斯托克50指數開盤下跌1.6％，德國與法國股市跌幅均逾1％。歐股受挫情緒明顯，奢侈品與汽車類股首當其衝，LVMH、福斯汽車與賓士跌幅超過3％。國防股則受惠於地緣風險走高，德國萊茵金屬上漲逾2％。

分析稱，美股期貨下跌反應出投資人對不確定性的厭惡，市場開始出現拋售美國資產的動向，但也有部分投資人押注「川普總是臨陣退縮」，認為川普不久後會自行讓步。