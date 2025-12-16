全球都在搶人打造半導體供應鏈！林本堅：半導體人才缺口暴增15倍

清大半導體研究學院院長、前台積電研發副總經理林本堅。

清大半導體研究學院院長、前台積電研發副總經理林本堅今日受訪時表示，在地緣政治影響下，各國都想要掌握自主的半導體供應鏈，這會讓半導體人才缺口是現在的15倍，他也擔心，目前碩士生畢業後都馬上就業，博士生大幅減少，未來可能沒有教授教導學生。

「因為地緣政治關係，全球至少有三、四個國家都想要一條龍半導體供應鏈。」台積電研發六騎士之一、清大半導體研究學院院長林本堅表示，所缺乏的人才缺口是原先的15倍，「這是不可能完全滿足的」，他認為之後會變成各國分別搶到其中幾位人才，「大家都不夠。」

林本堅也觀察到，現在因為少子化的關係，人才一年比一年少，「能培養的人才也愈來愈少。」另外還有一個風氣，學生拿到碩士後就去就業了，「覺得要趕快去賺錢了」，導致念博士的人不夠。

「這是一個很大的隱憂啊。」林本堅直言，將來可能沒有足夠的老師去教學生，十幾二十年後，所有教授都退休、年紀大了，那有沒有足夠的博士生去教下一代。

林本堅指出，目前政府、教育部、學校都盡量去改善博士生待遇，讓他們經濟上沒有太大的誘因要馬上去就業，「當然還是不可能跟業界那麼高的薪水比」，但還是要盡量提高獎金去鼓勵他們。



