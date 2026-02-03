全球都在看！台美強化合作AI與無人機 將成國際示範依據

第6屆台美「經濟繁榮夥伴對話(EPPD)」日前於華府圓滿落幕。總統賴清德(左二)於3日召開記者會，揭示台美未來合作的3大戰略方向「經濟安全、創新經濟、繁榮未來」。副總統蕭美琴(右二)、外交部長林佳龍(左一)、經濟部長龔明鑫(右一)等人出席記者會。(記者羅沛德攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)日前落幕，總統府今(3日)召開記者會說明成果。針對AI、關鍵礦物及無人機供應鏈議題，經濟部長龔明鑫與外交部長林佳龍指出，台美未來將透過工作小組深化技術認證與國際合作，也希望走快一點產生示範效果，讓其他國家在AI、無人機及關鍵礦物的合作上能有所依據。

第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」會議1月27日在華府落幕，台美雙方達成7大領域共識，並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」。總統府今天上午在大禮堂舉行記者會，由總統賴清德親自主持，外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫進行簡報。

廣告 廣告

媒體關切，台美雙方於AI供應鏈安全、關鍵礦物及無人機合作的具體強化措施。龔明鑫首先說明，台灣在AI供應鏈生態體系中，最強的部份是半導體與伺服器；未來在台美主導的矽盛世宣言運作下，台灣政府與廠商將扮演關鍵角色，後續已組成工作小組進行相關計畫。

林佳龍補充表示，美方高度重視AI供應鏈合作，並聚焦於「AI行動方案(AI Action Plan)」，包含創新、基礎建設與國際合作三大支柱。在基礎建設方面，台灣的製造力不可或缺；在國際合作上，台美後續將針對共同標準、認證，以及AI晶片、模型與應用進行結合。

針對關鍵礦物，龔明鑫指出，台美合作分為兩部分，一是跨國性的儲備合作，同樣在矽盛世機制下運作；二是台美根據一些關鍵礦物的合作，美方希望將工研院產線擴大的經驗複製至其他國家，並共同協助台灣獲得礦源保障。

至於無人機供應鏈，龔明鑫表示，一方面是雙邊認證，台灣正與美方「Blue UAS」和國際無人系統載具協會(AUVSI)共同合作，Blue UAS認證可望同步進行。雙方也就機器人技術合作進行討論，目標是鎖定第三國，將無人機與機器人技術進一步結合。

林佳龍進一步預告，外交部將成立「無人機外交工作小組」，透過「榮邦計畫」協助友邦建置無人機法規制度、人才培訓及測試應用。他指出，美方近期在「台灣安全合作倡議(TSCI)」中編列預算，針對無人機尋求與台灣合作。

林佳龍總結說，此次EPPD已將相關體系實質連結，誠如美方經濟次卿海柏格(Jacob Helberg)所言，由於合作機制已相當成熟，「所以我們會希望走快一點，可以產生一個示範的效果」，讓其他國家在AI、無人機及關鍵礦物的合作上能有所依據。

「經濟繁榮夥伴對話(EPPD)」落幕，經濟部長龔明鑫報告台美雙方未來合作領域。(記者羅沛德攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

賴總統明親開台美EPPD記者會 隔空對陣國共智庫交流

自由說新聞》精華直擊！賴清德反擊國共金句連發！美罕見重話點名藍白

強碰國共交流 賴清德攤數據PK：要「走向世界」或「鎖進中國」？

揭台美合作3大戰略方向 賴清德盼國會跨黨派守護「得來不易」談判成果

