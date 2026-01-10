全球都在看！川普關稅案未決 美最高法院預計「這天」公布裁定

全球原本引頸期盼，美國聯邦最高法院於1月9日（台灣時間周五深夜）就總統川普推動的全球關稅政策作出判決，然而最終並未作出判決。根據最新消息，美國最高法院預計將於1月14日公布新一批裁決，外界關注多起重大案件，其中包括川普推動的全球關稅政策是否合法。這些裁決不僅攸關總統權力，也可能對全球經濟走勢造成影響。由於最高法院一向不提前透露將公布的案件內容，各界正密切觀察動向。

美國最高法院官網顯示，大法官們將於1月14日公布新一輪裁決結果，這些案件大多已完成言詞辯論。雖然外界對結果充滿期待，但最高法院不會事先透露具體案由。據悉，今日大法官已就一宗刑事案件作出裁決，也讓各界對即將公布的重大案件更加關注。

川普關稅措施的裁決，被視為對總統權力的一大考驗，也關乎最高法院是否願意對這位共和黨籍總統自去（2025）年1月重返白宮以來的廣泛權力主張進行制衡。此案裁決結果同樣可能對全球經濟造成影響。

根據《中央社》報導，美國最高法院於去年11月5日就此案進行辯論，保守派與自由派大法官對關稅合法性似乎均有質疑，川普政府目前對下級法院裁定他逾越職權的判決提出上訴。他曾在社群媒體表示，若最高法院裁定關稅違法，將是對美國的「重大打擊」。

