全球醫療照護指數出爐「台灣連8年世界第一」！中國僅排「這名」

全球資料庫網站「Numbeo」近日公布2026年全球醫療照護指數（Health Care Index），台灣以87.1分再度奪冠，不僅領先南韓、日本，也超越多數歐美國家，持續穩坐全球第一的位置，至今已連續8年蟬聯榜首。

台灣以87.1分再度奪冠，不僅領先南韓、日本，也超越多數歐美國家。（圖／民視資料照）





Numbeo自2012年開始發布醫療照護相關指數，統計基礎來自過去36個月的多項資料，並自2014年起固定每年公布兩次排名。評比內容涵蓋醫療人員的專業能力、醫療設備的完善程度、醫療資源取得的便利性等多項指標，針對全球約100個國家與地區進行整體評估。

台灣持續穩坐全球第一的位置，至今已連續8年蟬聯榜首。（圖／翻攝自Numbeo網站）





回顧歷年排名，台灣與南韓曾在榜首位置互有領先，不過自2018年下半年起，台灣便穩定登上第一名。自2019年開始，每年兩次公布的評鑑結果中，台灣皆排名世界第一，至2026年已連續8年維持此一紀錄。從最新排名來看，台灣以87.1分高居全球第一，南韓以82.9分位居第二，第三名為荷蘭的81.5分，日本則以80.1分排名第四。第五至第十名依序為奧地利、厄瓜多、芬蘭、泰國、丹麥與西班牙。其他國家方面，英國以72.7分排名第20，中國為69.2分位居第31名，美國則以67分排在第40名，名次落後於中國。













