全球醫療照護指數 台灣連8年蟬聯世界冠軍

[NOWnews今日新聞] Numbeo近日公布「2026年全球醫療照護指數（Health Care Index）」，冠軍寶座由台灣以87.1分拿下，這已是連續第8年蟬聯第一，第二至第五則分別為南韓82.9、荷蘭81.5分、日本80.1分、奧地利78.9分；若以城市排名，台灣的高雄拿下第一，台北為第二名，荷蘭烏特勒支排名第三。

全球醫療照護指數是透過多項關鍵因素評估各國醫療體系的整體品質，包括醫療專業人員的可取得性與專業能力、醫護人員與醫生水準、醫療設備，以及相關費用，提供對各國醫療基礎設施、服務及資源的全面評估。根據資料顯示，Numbeo自2012年開始，針對全球約100個國家與地區進行整體評估，並自2014年起固定每年公布兩次醫療照護相關指數排名。

台灣從2018年下半年起拿下冠軍後，至2026年已連續8年蟬聯第一名之位，接著依序是韓國、荷蘭、日本、奧地利、厄瓜多、芬蘭、泰國、丹麥、西班牙；若以城市排名，根據Numbeo發布數據顯示，台灣的高雄拿下第一，台北為第二名，荷蘭烏特勒支排名第三。

