全球金價飆漲 東京國際珠寶展買氣熱

展場內人潮熙攘，一年一度的東京國際珠寶展，在東京大都會展覽館舉行。隨著全球經濟不確定性增加，金價與銀價從年初以來持續走高，讓展場成為高價值資產集散地；許多過去不曾涉足金市的民眾，在媒體關注與避險心理帶動下，紛紛將珠寶視為資產管理的一環。主辦單位指出，今（2026）年黃金櫃位的買氣熱烈，反映大眾對實體資產的強烈依賴。

東京國際珠寶展副代表藤田慎之介表示，「隨著金價飆升，本次展覽已成為高價值資產聚集地，特別是經營黃金的攤位，聚集大量訪客，從資產管理和財富保值的角度來看，黃金和珠寶正變得比以往任何時候都更加重要。」

業者觀察發現，由於消費者普遍預期價格會持續墊高，出現「搶在漲價前購買」的心理壓力，讓開展首日的銷售額創下佳績；珠寶業界也強烈感受到，在股市與房地產同步上揚的背景下，大眾對實體黃金的興趣顯著提升，整體產業正處於明顯的上揚趨勢。此外，跨境電商與直播帶貨的興起，也改變傳統的珠寶交易模式。

美國珠寶直播主米雪兒指出，「我的客戶現在買東西之前會考慮很多，以前如果價格低於1000美元，他們就會毫不猶豫地買買買，現在他們得反覆斟酌，不像以前可以一口氣買下來。」

儘管市場熱絡，但對專業採購商來說，成本壓力已變得難以忽視。一名長期在日本採購的美國直播主指出，與去（2025）年9月相比，部分珠寶價格已跳漲3到4成；雖然亞洲在勞動力成本，仍比美國具備優勢，但面對如此巨大的價差，終端客戶的反應已轉向保守，採購行為從「隨看隨買」變成「三思而後行」。

展覽訪客田中遙表示，「價格持續上揚，2、3年前買的商品，現在價值已經翻倍，而且越來越難買到。」

這場結合時尚與理財的盛會，成為觀察全球貴金屬行情，與消費心理的最佳風向球；在通膨壓力下，這類具備資產保值特性的實體珠寶，勢必將持續吸引全球投資人的目光。