全球銀行業從氣候聯盟退場
2025年10月，淨零銀行聯盟（NZBA）宣布將停止運作並解散，結束了這個由聯合國環境規劃署金融倡議（UNEPFI）與可持續市場計畫金融服務工作組共同發起、成立於2021年的國際銀行業氣候聯盟。
淨零銀行聯盟鼎盛時期匯聚了全球近150家大型銀行，組成一個銀行業主導、聯合國召集的平台，協調銀行業在貸款、投資、資本市場活動中向淨零排放目標對齊，以協助達成《巴黎協定》目標。然而短短4年後，該聯盟因主要成員相繼退出而最終瓦解。
對此，各界提出了不同的解讀與看法，主流評論直指2025年川普重返白宮後，聯邦政府所出現明顯的反氣候政策趨勢。川普在2025年初就職以來即簽署多項行政命令，推翻前任拜登政府的氣候倡議並進行重大調整，包括宣布國家能源緊急狀態擴大石化燃料生產與使用、停止對電動車基礎設施與再生能源項目的補貼，同時再次宣布退出《巴黎協定》。
川普當選連任後到正式就職前夕，美國六大銀行相繼宣布退出由聯合國倡導的淨零銀行聯盟。自2024年12月起，高盛、富國銀行首先退出，接著摩根士丹利、花旗集團、美國銀行於年底前退出，2025年1月初摩根大通也宣布退出。
各家銀行在聲明中並未直接將退出歸因於政治壓力，反而強調他們仍致力於自行達成淨零目標。儘管官方低調聲明，分析人士普遍認為這些銀行退盟是為了預先因應川普及共和黨「反覺醒」政治勢力的抨擊，避免在新政府上任後成為眾矢之的。換言之，美國銀行的集體退盟被視為一種戰略性讓步，企圖減輕來自政治與監管方面的壓力。
在美國的銀行退盟風潮下，國際社會對此表示關切，不少專家直指美國國內政治對全球氣候金融合作造成破壞。倡議團體Reclaim Finance的高級分析師Paddy McCully抨擊這是種膽怯行徑，批評華爾街銀行在氣候議題失勢後便迅速淡化承諾，迎合政治風向。
環保投資倡議組織Share Action的主管Jeanne Martin則表示，對此結果極度失望，她指出全球最大銀行選擇逃避對氣候承諾的問責，等同後退一步放棄對抗全球暖化最嚴重影響的責任。
六大美銀退盟後，淨零銀行聯盟雖仍有逾140家銀行（多為歐洲、亞洲銀行）堅持參與，但外界質疑其公信力已受創。然而，美國的政治風向顯然對盟友國產生了外溢影響，加拿大四大銀行（道明、蒙特利爾銀行、加拿大國民銀行、加拿大帝國商業銀行）在川普就職前夕也同步退出淨零銀行聯盟，澳洲的麥格理銀行亦跟著退出、日本三大銀行（三井住友金融集團、野村控股、三菱日聯金融集團）亦在今年3月陸續退出。
即使是歐洲，英國兩大全球性銀行，滙豐銀行與巴克萊銀行也於2025年中退出淨零銀行聯盟，顯示北美銀行離場引發的多米諾效應。
滙豐在退盟同時將其自身淨零目標期限延後20年，並下調了環境承諾，可見對氣候責任的熱度有所降溫。國際環保組織則警告美國此舉可能自食其果，專家指出若華爾街銀行進一步退讓、放棄原有氣候承諾，美國將在全球舞台上被孤立，最終巨大的代價將由全球經濟、市場和易受衝擊的弱勢社群來承擔。當全球最大經濟體內部出現反對聲浪並導致集體退盟，其他國家勢必懷疑此類氣候承諾的穩定性和可靠性。
從另一個角度來看，淨零銀行聯盟自身存在結構缺陷，倫敦政經學院的研究分析指出，淨零銀行聯盟雖然以團結應對氣候為號召，但由於缺乏強制執行力與全球參與度，早已埋下隱憂。淨零銀行聯盟由西方銀行主導，新興市場和發展中國家銀行參與有限，導致聯盟覆蓋面不足且易受地緣政治影響。更關鍵的是，淨零銀行聯盟為維繫籠絡眾多銀行，設定的是自願承諾而非硬性約束，一旦政治風向轉變，各成員很容易基於本國利益退出聯盟。
2025年4月，淨零銀行聯盟更進一步修改了旗下目標設定指引，將原本強制要求會員對齊1.5oC目標的規定改為僅「指導性原則」。淨零銀行聯盟表示此改變獲得壓倒性會員支持，認為這更能反映當前的經營現實環境。
這等同官方承認，嚴格要求所有銀行設定1.5oC目標在現實中執行困難，因此將強制條款放鬆為彈性原則。然而，這項重大鬆綁也凸顯聯盟對自身成效不彰的省思，因為許多會員難以達標，索性下調共同目標門檻來維持聯盟存續。
淨零銀行聯盟強調多數會員支持此決策，但外界與部分會員並不買帳。其中，荷蘭的創始會員Triodos銀行直接宣布退出淨零銀行聯盟，指責新指導方針僅「鼓勵」設定巴黎協定溫控目標，給了銀行過多迴旋空間，欠缺將投融資組合對齊1.5oC的急迫感，降低了聯盟對於淨零排放的雄心。
該行同時宣布決定提高自身的減碳目標，計畫在2030年將融資排放量從降低32%調整至42%。淨零銀行聯盟此番大幅鬆綁氣候承諾，反映出銀行業在落實淨零目標上面臨的現實挑戰和內部分歧，官方等於默許會員可採取更寬鬆的路徑，某種程度上承認了先前嚴格標準難以全面奏效，希望降低標準藉此挽留成員，反而適得其反成為了最後一根稻草。
隨著大批會員出走，淨零銀行聯盟於9月起已被迫暫停活動，並要求餘下成員投票決定是否轉型為顧問框架，因為聯盟只剩下一小部分的銀行。
有歐洲會員私下表示，在會員大量流失且關鍵的1.5℃承諾被取消後，他們很難看出繼續留在聯盟的意義。氣候團體對淨零銀行聯盟的作用更是直言不諱，早在銀行出走潮之前，歐洲央行等機構的分析就指出，此類自願性氣候承諾團體對減少金融業碳排放的效果相當有限。
隨著聯盟陷入癱瘓狀態，批評聲浪更加高漲。Reclaim Finance負責人Lucie Pinson在聯盟終局時表示，不會為淨零銀行聯盟的消亡感到惋惜，因為「這類金融聯盟對氣候幾乎毫無貢獻，注定失敗」。
部分學者也提出，銀行退出氣候承諾的抉擇背後有經濟誘因考量。耶魯大學Todd Cort教授指出，石化產業當前的高利潤和市場需求，讓銀行難以放棄相關融資機會。即使高碳排投融資會帶來長期氣候風險，這些風險往往分散且落後，短期內由整個經濟體共同承擔，單一銀行感受到的直接衝擊有限。
相較之下，立刻抽身石化產業則意味著喪失當前可觀收益，因此當氣候承諾與短期利潤相衝突時，銀行傾向於選擇後者。在市場逐利的本性下，僅靠金融機構自律，資金仍會流向高碳排與低碳排產業並存的方向，聯盟雖能倡導最佳實踐，但無法徹底改變資本配置規則。
國際貨幣基金等機構的分析亦顯示，當前全球氣候治理正面臨類似困境，如《京都議定書》完全自上而下的強制模式難以持續，容易引發責任分配和公平性的爭議；而如《巴黎協定》自下而上的自願模式，又因缺乏執行機制而效果不彰。
淨零銀行聯盟解散，不僅揭示出金融業自律推動氣候轉型的侷限，更凸顯當前全球氣候金融治理面臨的制度斷層。近年來，國際社會對氣候行動要求日益提升，然而過度倚賴金融機構扮演氣候守門人角色，卻忽略了產業轉型的現實難度與市場壓力。當銀行面對政治壓力與高碳排產業的短期高報酬誘惑時，單靠道德訴求與自願承諾，難以支撐其長期履行氣候責任。
事實上，若以過於激進的手段迫使金融機構抽離高碳排產業，不僅可能引發反彈，更會激化傳統石化產業與低碳政策之間的對立。這樣的對抗式邏輯，無助於推動整體經濟體朝低碳轉型前進，只會將矛盾進一步升級。在短期內，與其一味壓縮高碳排產業的融資管道，國家政策更應將重心放在擴大對再生能源與綠色科技產業的支持，讓新興低碳選項具備與傳統產業競爭的條件。
金融應作為一種市場「推力」，而非高碳排產業與淨零碳排目標的「石磨心」，政府部門應負起政策引導與激勵設計的責任，透過碳定價、稅收改革、研發補助與轉型基金等多元工具，引導傳統產業逐步內化氣候成本與調整商業模式。
(本文由台灣銀行家雜誌提供)
更多品觀點報導
黃暐瀚解讀美國國安報告：台灣很重要!晶片戰略地位雙重關鍵
美聯準會再降息1碼！本週要買400億美元國庫券 鮑爾談交棒
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 163
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 4 小時前 ・ 42
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 120
56歲高欣欣補辦婚宴 李國超落淚「留一個位置給屠穎」
56歲高欣欣與61歲李國超於2020年結婚，時隔五年於12日晚間補辦婚宴，席開38桌，花費約百萬元。兩人已愛情長跑超過20年，被問到今晚洞房花燭夜會怎麼度過，沒想到李國超脫口：「洞房？我已經很久沒有行房了。」讓現場頓時爆出一陣驚呼聲，不過他隨即補話：「我開玩笑啊，今晚這裡會有VIP房間。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 38 分鐘前 ・ 發起對話
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 76
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 9
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 16
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
工程師「年薪300萬下班只能吃超商！」房價高、機能卻像荒野求生…搶買「3大重劃區」網喊超後悔
央行第七波信用管制效應在下半年全面顯現，房市氣氛從2025年初的「惜售」轉為年底的「焦慮」，在PTT房版或是Mobile01論壇上最熱門關鍵字，不再是台積電或是增值，反而是機能落差、通勤地獄等字眼。事實上，下半年進入預售案交屋潮，在銀行貸款水位緊縮、甚至貸不到款的壓力下，還要面對當初搶買的重劃區依舊荒涼的現實，爆發一波強烈「交屋後悔潮」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 411
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 29
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 15
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 8 小時前 ・ 33
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 3
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度
今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 38