全球銅價再創歷史新高，為何專家評為「壞牛市、假繁榮」？

文：李振麟（卓越雜誌副總編輯）

全球銅需求正逐漸脫離「中國獨強」格局，邁向多元化驅動新時代。隨著中國內陸需求放緩，美國與印度逐漸成為帶動金屬銅市場的新動能。

最主要因素來自於「AI數據中心擴張」、「電網升級」以及「在地製造」與「基建工程」等結構性需求，重新塑造全球銅市消費版圖，也促使銅價在2025年屢創新高。

倫敦金屬交易所（LME）銅期貨近期一度突破每噸1萬1000美元（約新台幣33萬7870元），創下2024年5月以來新高。此波漲勢雖然受到供應中斷與地緣政治推升，但若缺乏實質性消費支撐，恐難延續為健康的「長牛市」。

銅價飆升導火線，源自於全球第二大銅礦區，印尼Grasberg礦場發生重大事故而導致，營運商Freeport-McMoRan宣布「不可抗力因素」後，導致全球供應預期急劇收緊。加上剛果、智利、秘魯等主要產銅國也相繼出現洪災、礦難與社會動盪等，金屬銅供應鏈陷入許多不確定性。

此外，美國前總統 川普先前對進口銅與半成品徵收高達50%關稅，引發市場震撼。消息發布後，美國Comex紐約期銅單日暴漲13%，創下1989年以來最大漲幅，價差一度與LME擴大至每噸2600美元（約新台幣7萬9857元），刷新歷史紀錄。

今日金屬銅價格異常飆升，各方分析師也提出警示，高價位將對全球消費者、製造業以及基礎設施計畫造成破壞性衝擊，其不僅促使家電、汽車到AI伺服器等成本全面上揚，進而影響政府電網規劃與基建投資時程。長年以來，銅就被稱為「工業紅色金屬」，廣泛應用於電動車、再生能源與數據中心等。

高盛指出，一輛電動車使用的銅量約為傳統車的2至4倍。隨著全球能源轉型與AI基礎建設加速，銅的戰略地位也就愈形關鍵，預估2027年價格將攀升至每噸1萬2000美元（約新台幣36萬8574元）以上。

近幾年來皆未開發新礦源，因此持續深度挖掘，平均都需要15年以上工程，加上此礦石區域易移位下滑、以及環保審查也較以往更嚴格，因此供應端難以在短期時間內補足消費缺口，使得市場面臨結構性短缺。

儘管現今銅價上漲強勁，但是市場專家紛紛指出，這波輪動行情主要由供應中斷與關稅政策驅動而形成，缺乏實質性基本消費支撐，屬於短暫型「壞牛市」，因為唯有仰賴市場的實際性消費增長，才是「好牛市」的延續根基。

中國市場長年以來佔全球銅需求近五成，然而當前房市疲軟、工業用電量成長遲緩，市場普遍質疑內需復甦力道情況。若中國市場消費需求無法回溫，銅價恐將難以維持高點，甚至引發破壞效應。

如今美中關係出現重大進展。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）證實，雙方於馬來西亞舉行的第5輪經貿磋商中達成「實質性框架協議」。中國也同意延後一年實施稀土出口管制，並恢復大豆採購。外界預期，美國總統 川普與中國國家主席 習近平將於10月30日在南韓峰會上正式宣布協議成果，象徵雙方關係將可望邁向和諧穩定。

貝森特指出，這不僅是貿易上的進展，更意味著全球供應鏈緊張情勢將因此緩解，更可成為川普政權在大選前的一個重要外交成果。

市場亦關注巴拿馬Cobre銅礦復工進展。該礦自2023年底因法律糾紛停產，新政府已表態願重新談判，若成功復工，將有助於緩解目前的供應缺口。同時，剛果、智利與蒙古的新礦項目預計於2026年投產，將可望緩解供應缺口面。

目前LME三個月期銅報每噸1萬1000美元（約新台幣33萬7859元）以上。中國未鍛軋銅及銅材的出口量年增至13%，顯示冶煉商受高價吸引擴大對外出口，唯內需疲弱使得境內買盤受抑，對於銅價的上行動能有所影響。

整體而言，銅價雖屢創歷史新高，但消費基礎並不穩固。未來唯有製造業復甦與實質性買盤回升，特別是中國市場重拾購買力，金屬銅市才有可能迎來真正的可持續「良性牛市」。

短期內，若消費端未明顯改善，銅價恐將高位回落。目前市場普遍處於觀望，這波漲勢究竟是長期性結構轉型的起點，抑或供應恐慌下的短期虛火，未來幾個月的全球經濟與政策走向將可望揭曉。

近期全球銅價再度突破，創下歷史新高。然而，這波漲勢的背後，並非單純的需求復甦所驅動，而是受到多重因素逐步堆疊成形，就如同供應鏈中斷、礦場災害減產、精煉費用暴跌以及大量的避險基金投機炒作，如此般的交易買賣結構來看，其基礎並不穩固，可歸納為 「壞牛市」。

根據全球的海關數據顯示，整體進出口貿易並未同步增溫。尤其在中國與歐洲製造業在終端買盤衰退下，仍處於收縮區間情況，更可以說明今日的銅價飆升，充滿著許多不確定性與金融面的資金炒作，而非真實性的消費需求。

當前的銅價走勢，筆者認為可由幾個方面來分析判斷：

1. 供應緊縮帶來的「假繁榮」

目前銅市的供應端確實出現了結構性問題，無論是智利與祕魯等多處礦區，其接連遭受到土石流破壞與環保審核問題，礦石出貨受阻；從冶煉廠的處理費用（TC/RC）驟降，就可以觀察到市場的短期供應面偏緊，推動現貨價格飆升。

然而，這樣的供應緊縮並非長期趨勢，而只是周期性的市場波動。

歷史經驗上，每當銅價出現「非需求性」拉抬後，往往伴隨著下一波修正。因此，這波上漲若無消費性需求支撐，銅價將可能在第四季或明年初出現回調。

2. 需求端的「軟復甦」難支撐高價

雖然全球受到「綠能轉型」、「電動車」以及「資料中心」建設等項目，被視為銅的長期性需求來源，但是短期內市場消費端復甦仍顯疲弱。

就以中國為例，房地產投資持續下滑，製造業PMI持續在榮枯線附近徘徊。即使北京當局推動基礎建設擴張，但成效仍然有限。尤其是銅價的高漲，反而壓抑了下游企業的採購意願，既定投資與訂單雙雙出現延遲，庫存回補動能也未見，若製造業生產線持續處於低迷階段，國際銅價勢必難以維持高位。

如今全球製造業，面臨「能源成本過高」，及「市場需求萎縮」的雙重挑戰。雖然有「AI數據中心」與「電網升級」來支撐，但其規模仍然不足以抵消廣泛的傳統製造業而放緩，因此市場最終將回歸理性面，筆者認為這一切只是「時間」問題。

3. 資金面與避險情緒推高價格

「資金流向」是銅價波動的主要推手。受到美國「聯準會」暗示降息時程可能提前，投資基金因此快速流入大宗商品市場，尤其是被視為新經濟的石油金屬「銅」。大舉成為基金與 ETF 投資人紛紛加碼的多頭部位，促使期貨價格不斷地向上堆高。

同時，部分投資機構將銅視為「通膨對沖」資產，在「地緣政治衝突」與「貨幣寬鬆」預期下，不斷地增加資金配置。然而，當「避險性」買盤一旦出現市場信心轉向，將勢必加速價格瞬間回檔，這也就解釋了為何 LME倫敦交易市場近期波動幅度大，價差結構異常波動。

筆者觀察，高漲的銅價已經造成實質性消費買盤縮手，尤其是高成本下，將影響製造業的採購訂單與投資意願，對於「汽車」、「家電」以及「新能源」事業體衝擊大。

再加上銀行信用貸款與地方性的基礎建設上，面臨增加融資的成本與利息補件壓力，企業營運將面臨許多不利條件，若後續政策無法到位應對，將出現「高價無量」情況，銅價也就難逃被修正的瞬間命運。目前的高位銅價，可歸納為「金融資金架構型」，而非「基本消費支撐型」。

雖然短期內仍有投機資金的推波助瀾，然而當市場回歸基本面時，價格將可能在未來出現10%–15%回落空間，現階段應該要保持審慎觀察，而不宜在高位時段追價，這一場華麗的價格飆車，將被視為一場金屬幻影。

下一波段銅價走勢的關鍵指標，將可多觀察中國的經濟刺激政策、美元匯率走勢、中美貿易戰發展以及美國實質利率的市場變化。

