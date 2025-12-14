全球鋼鐵對決 12國猛將、明星同台齊聚台中 挑戰極限爭霸百萬獎金

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】全球極限體能鋼鐵大賽在台中市府廣場持續熱力開戰！今（14）日賽事進入第2天，台中市長盧秀燕下午出席賽事，實際體驗多項運動設施，並前往暖身區近距離為國際選手、明星藝人以及台中最強地主隊加油，更親送幸運物「台中市徽」為台中隊加持。現場氣氛熱烈，展現城市作為國際運動舞台的能量。

中市府廣場首次化身為全民運動的大型國際賽場，是台灣史上規模最大、亞洲獎金最高的體能賽事。（圖/記者廖妙茜翻攝）

盧市長表示，非常歡迎大家參與全球極限體能鋼鐵大賽，台中是一個「酷城市」推廣「酷運動」，去年和今年辦的體育活動都是「酷運動」的代表，希望透過「酷運動」的推廣，讓所有市民都更健康、更快樂，也更有活力。

市長盧秀燕與國際選手們合影。（圖/記者廖妙茜翻攝）

運動局指出，市府廣場首次化身為全民運動的大型國際賽場，不僅是台灣史上規模最大、亞洲獎金最高的體能賽事，更是全台唯一獲CrossFit國際總部認證的官方國際賽會，吸引全球2,500名選手參加，讓台中躍升亞洲最受關注的體能城市。

全球極限體能鋼鐵大賽，今14日賽事進入第2天在台中市府廣場持續熱力開戰。（圖/記者廖妙茜翻攝）

運動局說明，今年賽事共有來自俄羅斯、韓國、日本、香港等 12 國頂尖體能菁英齊聚台中；藝人玖壹壹洋蔥、江宏傑、許孟哲也跨界參賽，與專業選手共同挑戰體能極限。主辦單位台中市政府則派出警察局及消防局、環保局及社會局同仁一起組成「台中最強地主隊」，成為場上最受矚目的國家隊級戰力之一。

市長盧秀燕和明星選手們合影。（圖/記者廖妙茜翻攝）

今日盧市長親臨賽事現場，體驗風扇車及壺鈴等運動器材，並邀請立法院副院長江啟臣等人一同體驗，同時也前往暖身區與選手近距離互動，向來自各國的頂尖選手致意，送上市府準備的「能量補給品」，祝福選手保持最佳狀態、全力應戰，同時也幫跨界挑戰的明星藝人逐一打氣，鼓勵他們展現跨領域的運動精神。

此次賽事是全台唯一獲CrossFit國際總部認證的官方國際賽會，更吸引全球2,500名選手參加。（圖/記者廖妙茜翻攝）

而台中消防局、警察局、環保局及社會局共同組成的地主隊，更是收到盧市長親送的幸運物「台中市徽」作為加持。盧市長為台中隊應援時表示，消防局、警察局、環保局和社會局都是市府的「鋼鐵局」，他們混編組成一個最強地主隊，因為他們平常訓練就很嚴格、很精良，所以我們也很有信心，希望大家加油。

市長盧秀燕致詞。（圖/記者廖妙茜翻攝）

運動局也補充，台中警消英雄、環保局及社會局同仁攜手和世界高手同場較勁，是非常值得驕傲的事，同仁平時保衛市民、救災、工作所扛的壓力肯定超過這些設備，這也是屬於台中的榮耀與自信。而稍晚將迎來此次賽事各組決賽與頒獎典禮，誠摯邀請市民朋友前往市府廣場觀賞最精彩、最熱血的國際級體能競技，期盼透過這場賽事，讓大家親身感受台中「酷運動、酷城市」的運動城市魅力。