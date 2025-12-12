【互傳媒／記者 張玉泰／台中 報導】2025全球極限體能鋼鐵大賽將於明（13）後兩日在台中市政府前廣場正式開戰。市府今日在台中長榮桂冠酒店舉辦賽前記者會，由台中市副市長鄭照新代表市長盧秀燕出席，親自迎接來自各國以及多位台灣頂尖選手齊聚台中，為年度最受矚目的體能盛會揭開序幕。鄭副市長表示，台中近年推動「酷運動・酷城市」成果豐碩，此次為首度承辦全球極限體能鋼鐵大賽，象徵台中在國際舞台上的能量全面升級。

▲全球鋼鐵強者齊聚台中宣戰登場，極限體能大賽12/13、12/14熱血引爆 。（記者張玉泰攝）

鄭副市長指出，台中積極爭取國際賽事進駐，已逐步成為亞洲新興的運動城市。今年大賽獲CrossFit東南亞區經理Juria Maree、中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽及贊助夥伴長榮航空共同支持，展現跨國合作的高度信任與專業整合能力。他強調，全球極限體能鋼鐵大賽不僅是一場競技，更讓台中站上世界體能運動交流的核心位置，市民更能在家門口感受國際級賽事帶來的熱力與魅力，展現台中作為國際運動城市的硬實力。

市府運動局表示，今日活動邀請俄羅斯、日本、韓國及台灣代表選手登台進行賽前宣戰與訪談，從備戰策略、心理調整到訓練心得皆熱情分享，使現場氣氛持續升溫。各國選手更自發以母語輪番嗆聲，包括俄文、日文、韓文等「戰鬥宣言」依序登場，火力全開，瞬間引爆全場情緒，讓會場充滿蓄勢待發的競技張力。台灣好手洪寀睿、林力偉、廖嘉勒、劉芳芸也表示已做好萬全準備，將以主場優勢迎戰世界強者，展現台灣體能選手的強悍鬥志。

此外，市府特別安排「台中味體驗」橋段，鄭副市長親自招待國際選手品嚐台中最具代表性的太陽餅，以及從台中發源、風靡全球的珍珠奶茶，立即掀起熱烈反應。極限挑戰前先來一口台中味，各國選手紛紛驚呼「這味太猛！」、「太陽餅太好吃！」，太陽餅與珍奶瞬間圈粉全球強者，成為意想不到的「賽前最強加持」。不少選手笑稱還沒比賽就先被台中「餵服」，充分展現城市的人情味與獨特魅力，為整場活動增添更多亮點。

運動局強調，此次大賽以高強度、跨領域的體能挑戰著稱，吸引多國職業選手踴躍參賽，是今年最受期待的國際體能運動盛典。12月13日、12月14日活動將在市府前廣場熱血登場，除了高張力的菁英選手競技，現場也規劃全民體驗活動，讓市民可以近距離感受運動魅力與城市活力。市府誠摯邀請市民蒞臨觀賽，為選手們喝采加油，共同見證這場在台中點燃的世界級體能戰役。

今日記者會，台中市副市長鄭照新、運動局長游志祥、市議員劉士州、中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽、長榮航空客運營業本部副總經理王振興、台灣阿迪達斯股份有限公司運動行銷經理何旭平、Cross Fit總部東南亞區經理Julia Maree、台灣菁英選手洪寀睿及林力瑋、World Gym 品牌公關部經理廖容瑩、HYROX台灣官方大使廖嘉勒及劉芳芸以及世界菁英選手日本、韓國、俄羅斯代表隊們均出席；立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、廖偉翔、市議員黃馨慧、李中也派代表出席。