全球長壽醫學兩大體系首度合流，共築「健康老齡化」全球新圖景

在全球關注的 GCLS（日內瓦長壽科學學院）國際論壇期間，一場被喻為「東西方智慧結晶」的戰略合作正式落地。歐洲循證長壽醫學的標杆機構-瑞士日內瓦長壽科學學院（GCLS），與承載著數千年中醫藥文化傳承的權威組織-中國醫藥研究發展基金會（CMRDF），於今日在杜拜正式簽署《國際整合長壽醫學與中醫學術合作協議》。此舉標誌著全球抗衰老與健康老齡化的學術與實踐，邁入了一個將嚴謹現代科學與傳統整體醫學深度融合的全新紀元。

此次合作不僅是兩大頂尖機構間的強強聯合，更有一位在亞太抗衰老醫學界舉足輕重的人物作為關鍵紐帶-亞太精準抗衰老醫學會（APPAM）副理事長、中國醫藥研究發展基金會兩岸執行長吳仲根醫師。他以 GCLS 亞太大使與基金會核心成員的雙重身份，深度參與並見證了協議的簽署，其個人跨越臨床、學術與產業的卓越背景，恰好映射了本次合作「整合」與「轉化」的核心精神。

廣告 廣告

▍東西融合：當瑞士的循證科學遇見中華的養生智慧

根據協議，雙方將基於「科學嚴謹、學術誠信」的共同價值觀，在四大核心領域展開深度合作：國際教育與專業認證體系共建、聯合研究攻關與學術出版、全球醫療專業人員的雙向培訓與交流，以及長期制度化的機構互訪機制。

這意味著，未來在歐洲乃至全球的 GCLS 長壽醫學教育體系中，中醫藥的整體觀、辨證論治及「治未病」的養生哲學，將以系統化、標準化的方式，融入以生物標記、細胞機制為核心的現代長壽醫學課程。GCLS 主席 Dominik Thor 教授表示，中醫學數千年來在維護生命全週期健康方面累積了無與倫比的實踐智慧，這正是現代預防醫學所亟需的寶貴維度。而中國醫藥研究發展基金會董事長、中央研究院院士林昭庚則指出，此次合作旨在「讓世界看到中醫科學性」的同時，也推動中醫以更開放的姿態，吸收國際前沿成果，實現現代化與全球化。

▍關鍵人物：吳仲根博士——行走在東西方醫學界的「跨界先鋒」

作為促成並參與此次歷史性合作的關鍵人物之一，吳仲根博士本身就是「整合醫學」的傑出實踐者。這位出身臺灣西醫世家、擁有英國伯明罕大學醫學學位及中國醫藥大學老化醫學博士學位的專家，其履歷完美詮釋了跨界與融合。

他不僅是亞太精準抗衰老醫學會（APPAM）的創始發起人與副理事長，領導學會在兩岸及亞太地區推動抗衰老醫學的標準化與產業化；同時，他還身兼中國醫藥研究發展基金會的顧問與兩岸執行長，致力於中醫藥的現代化研究與兩岸學術交流。更為重要的是，他早已是 GCLS 在亞洲地區的重要合作夥伴與理念倡導者，曾協助建立中國首個 GCLS 認證合作培訓中心，並積極在歐洲及國際論壇上推介中西醫結合的抗衰老模式。

吳仲根博士獨創的「6Ps 健康管理模式」以及「3As 區塊鏈融合產業」理念，強調從精準預防到美學抗衰的全鏈條管理，這正是對現代循證醫學與傳統養生智慧進行創造性整合的範例。他曾在印尼、上海、深圳、澳門等多個國際舞臺上，發表關於細胞外囊泡抗衰、中醫抗衰老國際實踐等前沿議題的演講，影響力遍及全球。

▍深遠影響：重塑全球健康老齡化未來

分析人士指出，GCLS 與 CMRDF 的合作絕非簡單的學術交流，其深遠影響可能體現在三個層面：

1. 教育標準革新：將為全球醫療從業者提供一套融合東西方智慧的、關於「健康長壽」的完整知識體系與認證標準，培養新一代的整合醫學領袖。

2. 科研範式突破：結合中醫的宏觀「證候」理論與現代微觀的組學、影像技術，有望在衰老生物標記物、慢性病預防等研究上產生突破性發現。

3. 產業與政策新藍海：一個被全球兩大醫學體系共同認可的健康促進與抗衰老模式，將為相關保健品、健康管理服務、保險產品乃至國家公共衛生政策，提供強大的理論支撐與市場藍圖。

此次在杜拜的簽約，猶如在人類追求健康長壽的宏大敘事中，豎起了一座新的燈塔。它宣告了一個新時代的開啟：長壽醫學的未來，將不僅是實驗室裡基因的延展，更是融合了東方古老養生哲學與西方尖端生命科學的整體藝術。而像吳仲根博士這樣游刃於東西方之間的學者與實踐者，正成為構建這一未來圖景不可或缺的橋樑與建築師。