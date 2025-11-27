全球關注台海 鄭麗文批川普想熄火 賴清德卻想點火

國民黨主席鄭麗文（中）再次呼籲賴清德總統，在全球都希望和平的情況下，應三思而後行，不要玩火。（張志康攝）

賴清德總統26日舉行記者會公布1.25兆國防特別預算，並指出「沒有實力的和解，只會走向投降。」對此，國民黨主席鄭麗文27日受訪時表示，希望賴總統三思而行，不要玩火，共同為兩岸的和平穩定努力。

鄭麗文表示，賴總統26日的說法已經認證在2028年前，兩岸可能發生武力衝突，這不僅是全台2300萬人不想看到，也是區域及至於國際社會全力避免的情況。他認為賴總統應往和平方向去努力，而非讓兩岸局勢持續升高。

鄭麗文指出，好不容易東北亞局勢有緩和的跡象，隨著美國總統川普等人想要熄火、滅火的時候，賴總統卻又想要點火、玩火。她認為，中華民國作為國際社會負責任的一份子，應負起穩定台海和平角色，而非製造可能衝突、升高台海局勢，這是非常危險且不負責任的做法。

為此，她再次呼籲賴清德以百姓身家性命的安全、福祉為最高的考慮，勿因個人政治得失，將民眾身家財產、性命安全，作為政治豪賭的籌碼。她再次呼籲賴清德三思，不要玩火，共同為兩岸的和平穩定努力，如此才是全民之福。

另外，先前民進黨發動大罷免時，包括美國、日本等重要媒體，都指出台灣歷經史上最嚴重的撕裂。隨著全台灣民眾以選票否定了罷免案，不想看到國家內耗、用國安的理由打壓異己、打掉雜質，不曾想這麼清楚強烈的訊息，卻無法讓賴清德接受到。

大罷免後，卻仍遺憾地看到賴清德無法用更大的格局與包容來擔任領導人，堅持他政治上的想法。更不希望重新回到上世紀50年代的白色恐怖時期，如今的綠色恐怖更進一步對思想及出身進行政治檢查，這是民主自由社會最大的諷刺跟倒退。

鄭麗文強調，中華民國的民主自由法治得來不易。民進黨是台灣民主化後，最大的受益者，卻也成為台灣民主最大的破壞者。她希望賴清德珍惜全國2300萬人，不要再製造恐怖、仇恨及對立，國家團結都還來不及，怎麼會自己在內部進行撕裂跟分化？

