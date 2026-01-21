全球關注川普對等關稅是否合法！美國最高法院1/20仍未有裁定出爐

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）向全球多國徵收對等關稅，近期又威脅從2月起對8個不支持美國取得格陵蘭的歐洲國家徵收10%的關稅，但美國國會並未宣布進入緊急狀態，美國最高法院審查川普政府的關稅措施是否合法受到各方關注，當地時間20日仍然沒有作出裁決。

美國媒體先前預計，美國最高法院可能於本月9日及14日、20日針對川普政府關稅案作出裁決，但皆未有裁定出爐。美國最高法院20日上午10點公布3項已完成口頭辯論的判決案件，但仍然沒有對川普援引國際緊急經濟權力法徵收對等關稅是否合法作出裁決。

如果川普輸了這場官司，美國政府可能會被要求歸還進口商已經支付的稅金，但美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，如果判決關稅違法，白宮隔天將立即啟動替代方案重新實施關稅措施，就算現行法源被法院否決，白宮仍然能夠轉向其他法律授權，在全球範圍內課徵類似的關稅。

美國最高法院去年11月已就此案展開辯論，無論保守派還是自由派大法官都對這些關稅的合法性提出不少疑問。川普是首位引用IEEPA來對外國課徵關稅的總統，這是1977年一項原本用於國家緊急狀況的法律，推動徵收關稅，先前使用IEEPA是對美國敵人實施制裁或凍結資產。川普堅稱，關稅政策讓美國財政更強健，如果被裁定違法將對美國造成「重大打擊」。

目前川普政府正對下級法院認定其逾越職權的判決提出上訴。這項關稅案是由受影響企業及美國12個州共同提起。除了關稅案外，這個由6名保守派和3名自由派組成的最高法院，還有其他重大案件等待裁決。當中包括對《投票權法》（Voting Rights Act）關鍵條款的挑戰。這項於1965年通過的聯邦法律，旨在防止美國選舉中的種族歧視。

