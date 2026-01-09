全球關注川普關稅案最終裁決！ 美國最高法院宣布預計1月14日裁定

美國總統川普推行「對等關稅」政策。 圖：翻攝白宮YouTube

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）的大規模全球關稅措施衝擊多國經濟，美國最高法院今天未作出裁決，預計於1月14日公布新一批裁決，外界聚焦多起重大案件，包括川普推動的全球關稅政策是否合法。這些裁決不僅攸關總統權力，也可能影響全球經濟走勢。最高法院不會提前透露將公布哪些案件結果，因此各界都在密切觀察。

法新社先前報導提及，美國最高法院定於美東時間9日對川普政府去年祭出多項懲罰性關稅措施的合法性作出裁決。然而，美國最高法院官網顯示，大法官們將於1月14日公開新一輪裁決結果，這些案件多已完成言詞辯論。雖然外界對公布內容充滿期待，最高法院一向保密，事前並不會透露具體案由。

美國最高法院大法官們今天已經針對一宗刑案作出裁決，讓人更加期待接下來的重大案件結果。其中，川普主導的全球關稅措施是否合法，成為全球關注的焦點。這項裁決將檢驗最高法院願不願意對總統權力劃下界限，且川普關稅措施涉及全球貿易，判決結果預料將波及世界經濟。

美國最高法院去年11月已就此案展開辯論，無論保守派還是自由派大法官都對這些關稅的合法性提出不少疑問。川普是首位引用IEEPA來對外國課徵關稅的總統，這是1977年一項原本用於國家緊急狀況的法律，推動徵收關稅，先前使用IEEPA是對美國敵人實施制裁或凍結資產。川普堅稱，關稅政策讓美國財政更強健，如果被裁定違法將對美國造成「重大打擊」。

目前川普政府正對下級法院認定其逾越職權的判決提出上訴。這項關稅案是由受影響企業及美國12個州共同提起。除了關稅案外，這個由6名保守派和3名自由派組成的最高法院，還有其他重大案件等待裁決。當中包括對《投票權法》（Voting Rights Act）關鍵條款的挑戰。這項於1965年通過的聯邦法律，旨在防止美國選舉中的種族歧視。

