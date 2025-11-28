全球防衛支出美國第1 台灣、大陸名次曝光

賴清德總統26日宣布8年1.25兆元新台幣的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，引發爭議。據了解，2023年全球防衛支出，最高為美國，中國大陸排名第2，為2964.39億美元，約8兆8931億元新台幣。台灣排名第21名，為166.13億美元，約4983億元新台幣。

賴清德總統26日宣布8年1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，預計自2026年起執行至2033年止。行政院會27日通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，預計在民國115年至122年共8年，投入新台幣1.25兆元經費。

根據日本防衛省防衛研究所主任研究官小也奎司所著的《國防產業地緣政治學》一書披露，2023年防衛支出最高的國家為美國，高達9160.15億美元，約27兆4804億元新台幣。第2名為中國大陸，為2964.39億美元，約8兆8931億元新台幣。台灣排名第21名，為166.13億美元，約4983億元新台幣。

此外，2023年全球100家主要防衛企業營業額排名也出爐，前6名都是美國企業，第1名是洛克希德馬丁，防衛營業額為608.1億美元，相當於1兆8243億元新台幣。中國大陸在前100名中有8家上榜，最高的是「中國航空工業集團」，營業額為208.5億美元，相當於6255億元新台幣，排名第8。台灣也有一家上榜，為中山科學研究院，營業額為32.2億美元，約966億元新台幣，排名第47名。

對於賴清德提出的8年1.25兆元新台幣的國防支出，美國國務院表示樂見台灣提出新的國防特別預算案，並強調美方支持台灣依所面臨的威脅，獲取關鍵防衛能力，展現強化自我防衛的決心。

前海軍上將司令、國民黨立委陳永康27日評論，政府的跨部會水平協調非常脆弱，至今仍無完整的國家安全戰略，軍事特別預算很多細節沒有說清楚，部會不知道怎麼執行，「那風險就更高了」。

