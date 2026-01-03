全球限定周邊最後機會 《KPop獵魔女團》官方快閃店登陸台北

《KPop 獵魔女團》官方快閃店今（3日）起在中山區登場，限量Derpy等你帶回家。

風靡全球的動畫電影《KPop 獵魔女團》官方快閃店壓軸站落腳台北，今1月3日於中山區盛大開幕。從韓國出發，接力巡迴新加坡、泰國、日本後登台，也成為Netflix後台流量最高城市的最終站，首個週末預約名額瞬間額滿，引爆粉絲朝聖熱潮。

《KPop 獵魔女團》官方快閃店一進門就可看到HUNTR/X女團，馬上合照安排。

台北快閃店完整還原韓國原廠設計，從踏進店門開始就像走進動畫世界，彷彿登上HUNTR/X專機，隨著時間軸推進，依序沉浸在〈Golden〉〈How It’s Done〉的熱血魅力之中，後段則由Saja Boys接力登場，〈Soda Pop〉〈Your Idol〉再次掀起氣氛高潮，Derpy與Sussie也陪伴粉絲穿梭各個展區。

廣告 廣告

各式各樣周邊在《KPop 獵魔女團》官方快閃店任君挑選。

本次快閃店同步全球販售官方限定周邊，對曾飛往海外仍撲空的粉絲來說，是最後入手機會。包含Derpy鑰匙圈、絨毛玩偶等人氣商品皆採每日限量上架，主辦單位貼心啟動分流配貨機制，避免掃貨情況發生，盡力讓每天入場的粉絲都有機會買到心中首選。

Derpy娃娃每一款都想擁有。

展期為期16天，入場方式比照韓國採官方線上預約制，主辦單位提醒預約系統將不定期釋出名額，現場若有空位也會即時公告，排隊粉絲同樣有機會入場。更多活動與入場資訊，請持續關注官方預約網站與分工合作官方社群。

《KPop 獵魔女團》官方快閃店安排合照佈景，無論有沒有買，照片一定要拍好拍滿。

更多鏡週刊報導

《房間裡的大象》巡演跨年登場 楊承琳陪中國南昌歌迷倒數迎新年

林子閎《大咖時代》演「13年龍套魯蛇」！談連晨翔生女愣10秒送祝福

BABYMONSTER攻蛋完售 Ahyeon中文邀粉絲「吃火鍋」萌翻全場