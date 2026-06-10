全球限硫令上路！港口空氣仍藏隱形污染
國際海事組織（IMO）「全球限硫令」規定全球航運船舶燃油的最高含硫量限制，但港口空氣真的變乾淨了嗎？國立中山大學與美國加州大學柏克萊分校合作研究發現，停靠港口的船舶仍會排放大量氮氧化物以及含有重金屬的超細懸浮微粒，這些肉眼看不見的污染物可能深入肺部，甚至進入血液循環，對人體健康造成威脅。
中山大學氣膠科學研究中心主導與美國加州大學柏克萊分校公共衛生學院合作，研究團隊以高雄港3艘使用超低硫燃油的工作船為對象，在船舶靠泊運轉期間進行即時監測，分析排放出的氣體與懸浮微粒成分，並評估可能帶來的健康風險。
研究結果顯示，低硫燃油確實有效降低硫氧化物排放，但氮氧化物仍是主要污染來源；此外，排放出的粒狀污染物大多屬於直徑小於1微米的超細懸浮微粒（PM1），由於這些微粒比頭髮絲還細數十倍，不容易被人體防禦機制阻擋，吸入後可能深入肺泡，甚至進入血液循環。
更值得注意的是，研究人員在懸浮微粒中發現鐵、鈉、鋅、鈣與鉻等金屬元素，其中，「鉻」被認為是主要的健康風險來源，無論是致癌或其他健康影響都不容忽視，研究團隊指出，這代表即使全球限硫令已上路，港區空氣污染問題仍未完全解決。
研究團隊表示，目前世界各地港口積極推動低硫燃油與岸電措施，希望減少船舶污染，然而，實際針對船舶排放與健康影響進行現場量測的研究仍相當有限，本研究通訊作者中山大學環境工程研究所教授彭彥彬表示，此研究為全球實施限硫令後，少數針對超低硫燃油船舶於實際靠泊條件下進行即時量測與健康風險評估的研究，並作為未來港口空氣品質管理、船舶減污政策及健康風險評估的重要參考。
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