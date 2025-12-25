全球限量僅五把！川普贈李在明「白宮黃金鑰匙」 前四名致贈對象曝光

2025年12月24日發文稱，美國總統川普向南韓總統李在明致贈「白宮黃金鑰匙」。翻攝南韓總統府幕僚長姜勳植X平台



美國總統川普10月底訪問南韓時，南韓總統李在明致贈一頂古王朝金冠複製品，顯然深得川普好評。川普日前回贈親自設計的「白宮黃金鑰匙」，並表示他「很喜歡」李在明。

韓聯社報導，南韓總統府幕僚長姜勳植週三（12/24）在社群平台公開了川普致贈李在明的「白宮黃金鑰匙」照片。他發文表示，川普本月16日與南韓駐美大使康京和會面，談話中特別對李在明傳達誠摯問候。

據姜勳植表示，川普談及李在明時表示「我非常喜歡他」（I really like him.），並稱雙方已建立最佳合作關係。

姜勳植轉述，川普特別指出他10月訪韓時曾獲贈「極為珍貴的禮物」，因此希望回贈一份具特殊意義的禮物，因此向李在明贈送只打造五把、僅餘最後一把的「白宮黃金鑰匙」。

川普說的「珍貴禮物」，應該是川普10月29日訪問南韓慶州時，李在明在韓美峰會上致贈的新羅王朝天馬塚金冠複製品。川普當時看到贈禮時，顯得喜出望外。

李在明10月29日與川普舉行峰會時，致贈一頂新羅王朝金冠複製品。美聯社

據介紹，這款鑰匙是由川普親自設計、專門贈與重要貴賓的紀念品，上面刻有總統徽章，以及「白宮鑰匙（KEY TO THE WHITE HOUSE）」字樣。

姜勳植在發文中說，此前獲贈這把黃金鑰匙的對象包括以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、日本前首相麻生太郎、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），以及足球明星C羅（Cristiano Ronaldo）。

