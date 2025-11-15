全球限量3000只！TAG Heuer放大絕、洗拿紀念錶回歸

記者鍾釗榛／綜合報導

TAG Heuer Senna系列限量錶。（圖／翻攝TAG Heuer網站）

自1986年推出F1計時表以來，TAG Heuer與賽車運動幾乎就畫上等號。Carrera、Monaco幾乎是車迷必收，而1988年與F1傳奇車手Senna合作後，更直接把品牌賽道魂推到最高點。如今，再次以Senna為名推出全新系列，就是要讓這位傳奇車手的速度記憶延續。

TAG Heuer 再次以Senna為名推出全新系列。（圖／翻攝TAG Heuer網站）

兩款新作亮相

這次Senna系列一口氣帶來兩款新錶，一款44毫米的自動計時碼錶、一款43毫米的石英版本。兩者同樣採用巴西國旗的黃、綠、藍配色，但呈現方式完全不同。TAG Heuer也延續與塞納基金會的連結，將收益投入支持教育計畫，讓錶不只帥，更有意義。

一款44毫米的自動計時碼錶、一款43毫米的石英版本。（圖／翻攝TAG Heuer網站）

鈦金屬＋鍛造碳纖

若說全場焦點，絕對是這支自動款。黑色DLC塗層鈦金屬錶殼搭配鍛造碳纖錶圈，整體風格更現代、更賽車。錶徑44mm、厚度14.3mm，內藏以ETA 7750為基礎打造的Calibre 16機芯。6點鐘的12小時計時盤採用巴西配色，9點鐘的小秒針放上塞納的標誌性黃色「S」，再配上黃色指針與橡膠錶帶，速度感瞬間拉滿。此款不限量。

黑色DLC塗層鈦金屬錶殼搭配鍛造碳纖錶圈。（圖／翻攝TAG Heuer網站）

石英款限量3000只更搶手

43毫米石英款走完全不同路線，堅持使用精鋼錶殼與經典S/EL錶鍊，重現Senna 1993年擔任品牌大使時的腕間風格。厚度僅12.4mm，佩戴起來更日常。6點鐘位置的1/10秒計時盤同樣採用巴西色系並配紅針，營造復古賽車碼錶味。這款全球限量3000只，收藏性相對更高。

背蓋有洗拿肖像。（圖／翻攝TAG Heuer網站）

從包裝到理念都滿滿Senna元素

TAG Heuer與Senna家族合作超過三十年，這次依舊由塞納姪女、洗拿品牌執行長比安卡全程參與。自動款採用深藍色外盒並印上塞納頭盔風格的三條線，石英款也沿用相同設計，內襯改成亮眼黃色。無論設計、故事或致敬意味，都讓這組Senna新作成為賽車迷必看焦點。

