全球電力設備缺貨 曾文生：台電預訂交貨未受影響

（中央社記者林巧璉高雄14日電）台電董事長曾文生去年底曾說，近期電力設備缺貨又漲價，甚至交期長達5年；曾文生今天接受媒體聯訪時表示，台電在2022年就開始預訂電力設備，目前交貨時程未受影響。

曾文生今天上午在高雄參與「2026台電技能競賽」，媒體問及供電設備市場短缺、交貨延遲等狀況，是否影響台電設備維護進度。

曾文生說，去年開始台電已觀察到全球電力設備需求量大幅提升，包括變壓器、電纜線、發電機組等的交貨期程都有延長；但台電在2022年開始進行電網強韌計畫時，就開始預訂一些電力設備，依照目前狀況，工程進度及交貨期程還可搭配上，未受交貨期程延長影響。

曾文生提及，台電供應的電力是優先給台灣使用，台電也提前與國內所有設備製造商溝通，希望廠商現在在大量出口同時能優先考慮到台灣。

針對供電情況，曾文生指出，國人對於用電品質關心越來越多，台電公司今年一樣會維持過去一貫傳統，希望能提供充分且品質穩定的電力給全台灣產業與民生使用。（編輯：陳仁華）1150114