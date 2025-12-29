全球電動車龍頭將易主 特斯拉恐被比亞迪超越
電動車龍頭美國車廠特斯拉和中國汽車製造商比亞迪即將公布2025年最終銷售數據。法新社報導，根據今年迄今資料，馬斯克（Elon Musk）領導的特斯拉，幾乎沒有可能保住電動車製造商的龍頭地位，比亞迪（BYD）將可正式超越特斯拉（Tesla），成為全球年銷量最大的電動車製造商。
截至11月底，同時也生產油電混合車的比亞迪，今年已售出207萬輛電動車；特斯拉方面，截至9月底已售出122萬輛。
就特斯拉9月份的銷售而言，數量曾一度大增，在3個月內接近50萬輛，這主要是針對電動車購買者的稅收抵免政策到期。這種一次性成長受惠於對氣候變遷存疑的美國總統川普，他上台後透過立法讓抵免政策畫下句點。
根據金融數據和軟體公司FactSet分析，特斯拉下一季銷售量預計將降至44.9萬輛。這將使它2025年全年銷售量降為約165萬輛，降幅7.7%，遠低於比亞迪11月底前的銷售水準。
德意志銀行（Deutsche Bank）預測特斯拉第4季銷量僅40.5萬輛，在北美與歐洲的銷量將下降約三分之一，在中國的銷量則將下降十分之一。
業內人士表示，隨著美國9月底取消7500美元的購車稅收抵免，美國電動車的需求還要一段時間才能恢復平衡。
在此之前，特斯拉在一些主要市場的銷售就已陷入困境，原因是執行長馬斯克在政治上支持川普，還有其他極右派政治人物。特斯拉同時也面臨來自比亞迪等中國企業，以及歐洲大型車廠日益沉重的競爭壓力。
韋德布希證券公司（Wedbush Securities）的艾夫斯（Dan Ives）表示：華爾街「正密切關注2026年即將開啟的自動駕駛時代」，他指的是自動駕駛汽車的計畫。
另一方面，儘管總部位於深圳的比亞迪發展迅速，但其國內市場仍面臨挑戰。中國消費者向來對價格敏感，比亞迪獲利能力因此受到拖累，公司一直尋求鞏固其海外市場。
惠譽評級（Fitch Ratings）亞太區企業評級總監楊靜表示，比亞迪是「率先建立電動車海外生產能力與供應鏈的企業之一」。楊靜說：「展望未來，比亞迪地域多元化的布局，有助於面對全球日益複雜的關稅環境。」
比亞迪目前在匈牙利擴大產能，不過它的海外競爭對手對中國政府的補貼與其他國家支持感到不滿，這些措施讓比亞迪能以低價競爭。
