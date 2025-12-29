全球震撼！牛津大學研發「終極抗癌疫苗」 10年內可望終結癌症

英國牛津大學醫學團隊正在推進一項可能改變人類命運的「癌症免疫預防計畫」。這項由實驗腫瘤學教授莎拉·布拉格登領導的研究，獲得葛蘭素史克藥廠5000萬英鎊資金挹注，以及英國國民保健署、英國癌症研究中心與西班牙CRIS癌症基金會的全力支持。

布拉格登教授在BBC廣播節目中揭露一項重要發現：癌症並非突然出現，而是歷經長達20年的漫長演變過程。正常細胞需要經過10至20年的累積變異，才會轉化為癌細胞。這段被稱為「癌前病變」的關鍵時期，正是新疫苗的攻擊目標。

廣告 廣告

研究團隊運用COVID-19疫情期間快速發展的疫苗技術，結合牛津大學在新抗原識別與測序技術的專長，以及葛蘭素史克在免疫醫學的深厚經驗，成功開發出能精準識別並清除癌前異常細胞的疫苗。這些技術突破讓科學家首次能夠檢測過去看不見的細胞變化，並設計專門針對這些特徵的疫苗。

首款針對肺癌的預防型疫苗已完成初步製作，預計將於2026年夏天展開人體臨床試驗。後續研發團隊也正在開發預防乳癌、卵巢癌及大腸癌的疫苗。最終目標是將各類型癌症疫苗整合為單一劑型，讓民眾能像接種麻疹、百日咳疫苗一樣，透過家庭醫生免費接種。

GSK首席科學官托尼·伍德表示，這次合作結合雙方科學實力，能加速對癌前細胞弱點的理解與應對策略，為癌症高風險族群帶來關鍵的預防性突破。

英國每年新增癌症病例超過38萬起，死亡人數達16.7萬人。英國科技大臣彼得·凱爾強調，政府將持續支持生命科學研究，因為癌症讓全國每個家庭都感受過痛苦與哀傷。

若這項疫苗順利通過臨床試驗並成功推廣，不僅能每年拯救全球360萬條生命，更可能延長人類平均壽命，並釋放醫療資源用於對抗癡呆症與心臟病等其他重大疾病。布拉格登教授充滿信心地向癌症宣戰：「我想對癌症說的只有一句話，我們來對付你了！」

更多品觀點報導

血癌纏身暴瘦！沈玉琳58歲生日曝光憔悴近況

台灣細胞治療技術展現新希望 跨國癌症患者肯定臨床成果

