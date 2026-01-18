全球震盪中重返達沃斯論壇 川普把目光對準美國選民

在再度對全球秩序掀起震盪之後，美國總統川普(Donald Trump)下週將重返瑞士達沃斯(Davos)滑雪度假勝地。不過，對川普而言，他此行鎖定的主要觀眾仍是美國人民。

這將是川普睽違6年後，首度出席這場匯聚全球政壇與商界菁英的年度盛會；而此行正值他尋求取得丹麥自治島嶼格陵蘭(Greenland)主權，所引發的危機持續擴大。

與會的各國領袖也迫切希望，針對川普在重返白宮第一年所帶來的其他震撼進行討論，包括關稅、委內瑞拉、烏克蘭，到加薩與伊朗等議題。

廣告 廣告

然而，對這位共和黨籍總統而言，他在瑞士達沃斯論壇(Davos Forum)發表的演說，鎖定的主要對象仍是對美國選民。

儘管川普承諾迎來「黃金年代」，美國選民仍對生活成本高漲感到不滿，而共和黨在今年11月關鍵的期中選舉中，可能面臨嚴峻考驗。

這意味著，川普在奢華的達沃斯—一個很容易被視為領袖們與普羅大眾脫節的地方—將至少花部分時間談論美國的住房問題。

一名白宮官員告訴法新社，川普將「公布降低住房成本的相關措施」，並「宣揚其帶動美國成為全球經濟領先者的經濟議程」。

身為億萬富翁的川普深知，在其第二個任期中，民眾的生活負擔能力已成為他的致命弱點。美國有線電視新聞網(CNN)上週的民調顯示，58%的美國人認為他重返白宮的第一年表現失敗，尤其是在經濟領域。

川普的支持者也日益不安，認為這位高舉「美國優先」的總統自重返白宮以來，似乎過度專注於外交政策。

不過，川普在達沃斯將難以避開自2025年1月20日以來，由他一手掀起的全球風暴。

川普屆時將與多位歐洲的北大西洋公約組織(NATO)盟國領袖同場，他近日才警告這些國家、若不支持他從丹麥手中接管格陵蘭的計畫，將對它們祭出關稅懲罰措施。

川普的威脅再度引發外界對北約的質疑；北約在多方面支撐了達沃斯所讚揚的西方經濟秩序。

預計烏克蘭戰爭也將列入議程。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)希望與川普會面，為仍在談判中的停火協議簽署新的安全保證，七大工業國集團(G7)領袖也有著相同期待。

然而，儘管美國將派出史上最大規模的達沃斯代表團，包括國務卿盧比歐(Marco Rubio)、川普特使威科夫(Steve Witkoff)，以及他的女婿庫許納(Jared Kushner)等多名在烏克蘭議題上扮演關鍵角色的人士，相關會晤仍未獲保證。

白宮告訴法新社：「目前尚未在達沃斯安排任何雙邊會談。」(編輯：沈鎮江)