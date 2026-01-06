全球震盪！美逮捕馬杜羅夫婦 避險引爆金價衝4465美元

[Newtalk新聞] 市場受到上週六 (3日)美國發動數十年來對拉美最大軍事行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦震撼全球，事件發酵下各國警惕美國後續作為，激化市場避險情緒，金價在避險買盤帶動下，強勢拉升跳漲先是來到4,390美元，並且震盪後收復10日均線4,400美元後一路上行，最高漲至4,415美元附近。截至今天(6日)黃金交易價來到4465（盎司／美元）。

台銀表示，金價延續日間漲勢至4,422美元震盪整理，受美國總統川普在逮捕委內瑞拉總統馬杜羅後，進一步對拉美多國領導人發出警告訊號，以及中東局勢不穩影響，地緣政治風險升溫，持續帶動避險買盤，金價一度上探至4,440美元附近，隨後在高檔獲利了結與美元指數走強的雙重壓力下，打壓金價一度跌破4,400 美元，但跌幅迅速收斂，金價重回4,420美元上方整理，後美國公布12月 ISM製造業指數為47.9，創近一年最低點，反映美國工業在關稅不確定性下疲弱、需求持續萎縮，使美元指數由紅翻黑回落至98.35，使金價上行至 4,440美元之上，最後報價4,448.19美元。

《路透》報導，經兩個月折價交易後，黃金於印度與中國市場轉為溢價，顯示 零售需求回暖。印度經銷商報價較官方綜合價格溢價每英兩15美元，與此前折價61美元形成鮮明對比；中國大陸金價亦由折價轉為溢價，每英兩高出全球基準3美元。路透分析師指出，中國零售需求在價格回調後依然強勁，但市場波動使買家態度謹慎，季節性交易量仍偏低。

