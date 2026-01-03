全球青年論壇台北登場 21國青年聚焦永續

教育部青年發展署年度國際盛會「2026 全球青年趨勢論壇」3日在台北隆重揭幕。本屆論壇以「永續新動力：青年 × 綠領 × 行動（Powering Sustainability: Youth × Green Collar × Action）」為主題，匯聚來自全球 21 國、約 200 位青年代表與重量級貴賓。透過為期兩天的深度對話，共同探討青年如何在淨零轉型浪潮中，藉由綠色職涯與跨域合作，轉化為改變世界的關鍵力量 ，並持續深化我國在國際青年事務中的參與角色。

本次論壇邀請來自政策、國際青年倡議及產業實務領域的重量級與談人，包括環境部部長彭啓明、青年氣候正義基金（Youth Climate Justice Fund）共同執行董事 Joshua Amponsem，以及台達電子文教基金會副執行長陳楊文。他們從不同面向分享政策觀點、國際經驗與實務行動，提供青年多元且前瞻性的思考。

廣告 廣告

此外，我邦交國也熱情參與，包括巴拉圭青年部部長Salma Agüero Caballero 及貝里斯觀光、青年、體育暨僑務部青年服務司司長Indira Chantelle Loague等人皆蒞臨現場，與各國青年共同商討永續發展的具體實踐。

教育部政務次長劉國偉於開幕致詞時表示，面對氣候變遷、產業轉型與社會不平等等全球性挑戰，青年不僅是未來的承擔者，更是改變的關鍵力量。政府長期重視青年參與公共事務與國際議題，透過全球青年趨勢論壇，提供青年與世界對話的平台，鼓勵青年將關注轉化為行動，培養跨域能力，並在永續發展與綠色經濟的進程中找到自身定位與發揮影響力的機會。

他進一步指出，教育部近年推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵青年走向國際，透過海外見習、實作與跨文化交流，累積回應全球議題的行動經驗，培養具國際視野與永續思維的關鍵人才。此次論壇也特別安排曾參與圓夢計畫的青年代表，分享在環境治理、永續專業及國際參與的實務經驗，展現青年如何將專業能力與永續理念結合，化為具體成果。

論壇同時規劃沉浸式主題活動「艾斯奇的星際探險」，透過遊戲化設計，引導青年在互動體驗中理解永續議題，激發跨域合作與創新思維，將抽象概念轉化為具體行動。同時，圓桌交流與青年上臺分享也促進與會者互動，凝聚跨國青年共創行動的能量。