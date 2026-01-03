全球青年趨勢論壇揭幕 引領綠領職涯與國際圓夢

「2026全球青年趨勢論壇」貴賓合影 (教育部提供)

「2026全球青年趨勢論壇」大合照 (教育部提供)

環境部部長彭啓明與談分享 (教育部提供)

教育部政務次長劉國偉開場致詞 (教育部提供)

教育部青年發展署年度國際盛會「2026全球青年趨勢論壇」今天（3日）在臺北隆重揭幕，匯集來自全球21個國家、約200位青年代表與重量級來賓，共同探討青年如何在淨零轉型浪潮中，藉由綠色職涯與跨域合作，成為推動永續發展與改變世界的關鍵力量。

為期兩天的論壇以「永續新動力：青年 × 綠領 × 行動（Powering Sustainability: Youth x Green Collar x Action）」為主題，展現臺灣作為國際交流平臺的重要地位。透過主題論壇、圓桌交流及沉浸式體驗，協助青年掌握國際趨勢、強化跨域行動力。

教育部次長劉國偉致詞時表示，青年是國家的寶藏與未來的承擔者，特別在環境保護領域，成年世代不應破壞環境使下一代受苦；為此，教育部與環境部緊密合作，將政策實務與教育相結合，鼓勵青年在永續發展中發揮影響力，並透過論壇建立跨國對話平臺，分享環境治理的最佳實務經驗。

劉國偉次長進一步指出，政府自2025年起推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，去年已投入約3,000萬美金（10億台幣）、選送近1,500名青年赴海外見習，去觀察、學習並研究在各個領域，特別是在青年發展方面的最佳實務經驗；2026年預算也將倍增至6,000萬美金，預計選送至少2,000名青年。論壇現場特別邀請曾赴巴拉圭等地研習環境政策的青年代表分享行動經驗，展現如何將海外觀察轉化為具體行動回饋社會。

此外，論壇還規劃沉浸式主題活動「艾斯奇的星際探險」，透過遊戲化設計引導青年理解永續議題；圓桌交流則促進各國青年觀點碰撞，凝聚共創行動的能量。青年署期盼，透過論壇串聯全球青年夥伴，從生活實踐、綠色職涯到國際合作，共同為更具韌性與包容性的永續未來注入關鍵新動力。