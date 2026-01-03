全球青年趨勢論壇 21國代表對話

「2026全球青年趨勢論壇」貴賓合影。（圖：教育部提供）

教育部青年發展署年度國際盛會「二○二六全球青年趨勢論壇」於昨（三）日在臺北隆重揭幕。該屆論壇以「永續新動力：青年×綠領×行動為主題，匯聚來自全球二十一國、約二百位青年代表與重量級貴賓。透過為期兩天的深度對話，共同探討青年如何在淨零轉型浪潮中，藉由綠色職涯與跨域合作，轉化為改變世界的關鍵力量。

論壇展現臺灣作為國際青年交流平臺的重要地位，我國邦交國展現高度重視，由部會首長親自率團，包含巴拉圭青年部部長Salma Aguero Caballero及貝里斯觀光、青年、體育暨僑務部青年服務司司長Indira Chantelle Loague等人皆蒞臨現場，與各國青年共同商討永續發展具體實踐。

教育部政務次長劉國偉於開幕式致詞時表示，面對氣候變遷、產業轉型與社會不平等等全球性挑戰，青年不僅是未來的承擔者，更是改變的關鍵力量。政府長期重視青年參與公共事務與國際議題，透過全球青年趨勢論壇，提供青年與世界對話的平臺，鼓勵青年將關注轉化為行動，培養跨域能力，並在永續發展與綠色經濟的進程中，找到自身定位與發揮影響力的機會。

劉國偉提及，教育部近年推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，該計畫期盼協助青年不僅「走出去」，更能將所學所見轉化為具體行動，回饋社會並影響世界。呼應圓夢計畫的精神，此次論壇亦特別安排曾參與圓夢計畫的青年代表進行分享，包括邱奕馨與吳宜庭，分別從自身在環境治理、永續專業與國際參與的實務經驗出發，分享其海外見習與行動歷程中的觀察與省思，展現青年如何將專業能力與永續理念結合，展現專業與永續理念結合的具體成果。

此外，論壇特別規劃沉浸式主題活動「艾斯奇的星際探險」，透過遊戲化設計，引導青年在互動體驗中理解永續議題，激發跨域合作與創新思維，將抽象的永續概念轉化為具體可行的行動想像；圓桌交流與青年上臺分享，亦促進與會者彼此交流觀點，凝聚跨國青年共創行動的能量。