全球面臨一子難求挑戰 台灣高精準3大檢測技術助備孕族

不孕症已被世界衛生組織列為21世紀三大疾病之一，全球平均每六人就有一人受影響，「一子難求」已成當代家庭共同面臨的難題。隨著高齡生育成為常態，試管嬰兒（IVF）需求急速攀升。政府也不斷升級「不孕症試管嬰兒補助」，透過提高補助金額與放寬申請資格，減輕備孕夫妻的經濟壓力，也帶動更多備孕家庭願意嘗試療程。



然而，即使需求與補助政策持續擴大提升，卵子品質不佳、胚胎染色體異常與植入時機偏離等多種因素，仍使成功率面臨挑戰。



在這樣的背景下，位於台灣的新創公司—英緹生物科技（Inti Labs），首度公開旗下兼具國際臨床驗證、低侵入性與高精準度的三大檢測技術：Opal卵子品質檢測系統、Pixl Next Generation PGT-A胚胎著床前染色體篩檢與ora非侵入性最佳受孕窗期檢測，打造「O.P.O.（Open Paths to Opportunity）三步驟檢測方案」，協助醫師從卵子、胚胎到植入時間進行更精準的檢測判斷。



英緹生物科技成立於 2022 年，公司總部位於新竹生物醫學園區，專注於精準生殖醫學，憑藉國際臨床驗證的創新技術，致力於提升試管嬰兒（IVF）療程的成功率，減少備孕媽媽的負擔，希望未來實現「一顆卵子、一顆胚胎、一次植入」即可孕育健康寶寶的願景，讓試管嬰兒療程變成「更有勝算」的旅程。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）