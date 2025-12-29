全球鞋業黑天鵝來襲！謝金河嘆過去推崇「這大廠」股價崩跌 只有1檔鞋股成贏家

財信傳媒董事長謝金河。 圖：孫家銘／攝(資料照)

[Newtalk新聞] 國內馬拉松運動盛行，但全球鞋業卻面臨黑天鵝來襲，財信傳媒董事長謝金河表示，2025年應該是全球鞋業最淒風苦雨的一年，很多鞋股股價腰斬，他指出，這些年只有亞瑟士成為大贏家，過去自己非常推崇的HOKA的母公司Deckers今年股價都慘跌49.65%。

謝金河表示，運動風氣愈來愈興盛，今年台北馬拉松報名秒殺，單是跑半馬的人就超過兩萬人，可以說是盛況空前。運動風氣也帶動製鞋產業的風起雲湧，Nike，Adidas，Puma，Newbalance，OnOn到亞瑟士都成為大家朗朗上口的大品牌。甚至蘋果的庫克在行銷Iphone17，也要幫Nike造勢一下。

2025即將告別，謝金河認為，今年應該是全球鞋業最淒風苦雨的一年，很多鞋股股價腰斬，他盤點，像Puma今年股價大跌51.34%，法國大股東準備出售，安踏，李寧是潛在買家。Adidas今年股價下跌逾三成，最慘的是Nike，股價從179.1跌到52.28美元，比腰斬還慘。歐洲的昂跑今年威力減弱，股價下跌14.5%，連過去我一直非常推崇的HOKA的母公司Deckers今年股價都慘跌49.65%，股價最高從223.98跌到78.91美元。

謝金河回憶，Deckers過去幾年股價奔馳，最高漲到1106.89美元，進行一拆六，此後股價節節走低。自己在感受Deckers股價為什麼下跌？謝金河自述，自己從HOKA第一代穿起，隨著一代一代更新，比基尼先生更是HOKA的深度愛好者，每一代新款鞋他都買。不過兩人都有共識，第一代的鞋最棒，他的第一雙鞋捨不得丟，開口都找人縫。自己的第一雙HOKA也留到現在。

謝金河又透露，最近自己穿起新款鞋去跑馬拉松，回來左腳大拇指壓迫變黑，後來穿著去跑捷兔，摔了好幾次。HOKA的鞋愈做愈薄，抗滑力道減弱，比基尼先生也有深刻感受。兩人都是HOKA的愛用者，卻都有同樣感受，這可能是Deckers的困局：愈改離消費者愈遠。

謝金河提到，這些年亞瑟士成了最大贏家，股價漲到10050日圓，進行一拆四，股價3882日圓，市值從一兆，二兆日圓到三兆日圓，亞瑟士乘風破浪，成為唯一贏家。

最後，他強調，台灣的鞋廠以代工為主，這些國際品牌大廠股價慘跌，台灣的鞋股當然使不上力。

