全球頂尖科學家陳珊霓新書揭密 掌握「眼底病變」治療黃金期

中國醫藥大學附設醫院眼底病變尖端治療中心主任陳珊霓教授，發表新書《明眸再現｜眼底病變尖端治療法》。

全球前2%頂尖科學家，視網膜權威 陳珊霓教授為患者診治。

全球頂尖科學家陳珊霓(前排中間)新書揭密，掌握「眼底病變」治療黃金期

全球前2%頂尖科學家，視網膜權威 陳珊霓教授(左)新書發表會。(右、耳鼻喉科診所院長張進芳)

全球前2%頂尖科學家，視網膜權威 陳珊霓教授新書發表會。

近年來眼底病變患者似乎有「激增」趨勢，視網膜權威 陳珊霓教授新書發表，造福廣大的眼疾患者。

眼底病變已成為全球主要的致盲原因之一，但許多患者往往因初期症狀不明顯，錯失了挽救視力的黃金時機。入選2025年美國史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」的視網膜權威、中國醫藥大學附設醫院眼底病變尖端治療中心主任陳珊霓教授，在金石堂台中店發表新書《明眸再現｜眼底病變尖端治療法》。書中集結30年臨床精華，超過萬例手術的臨床實證，強調透過早期診斷與精準治療，多數視力其實可以被有效「守住」。

負責本書編輯工作的出版社總編輯林開富表示，《明眸再現｜眼底病變尖端治療法》》最大的突破在於「可視化」。書中收錄了超過80張真實的臨床影像，將艱澀的病理轉化為一般人也能看懂的資訊。「這本書解決了醫病溝通的痛點，」林開富說：「透過圖片，讀者能直觀了解自己的眼睛出了什麼問題，從預防、診治到修復，都能獲得具體的指引。這不僅是醫師的參考書，更是病患家屬的護眼聖經。」

針對近年來眼底病變患者似乎有「激增」的趨勢，中國醫藥大學附設醫院眼底病變尖端治療中心主任陳珊霓教授提出獨到見解。她說，反映了兩大現象：一是醫療診斷技術的突破，二是現代生活型態的衝擊。

「病患變多，一方面是因為我們『看』得更清楚，能『治』的方法也變多了。」陳珊霓教授解釋，過去如白內障等常見疾病已廣為人知且治療成熟，但像「老年性黃斑部病變」這類眼底疾病，早期因缺乏有效的治療手段，許多患者往往被宣告無法醫治後便不再回診。

然而，隨著醫學影像診斷技術的飛躍進步，現在醫師不僅能精準揪出微小的黃斑部拉扯、新生血管增生等病灶，更重要的是「有藥可醫、有術可施」。當絕症變成可控制的慢性病，患者需要反覆回診進行精準治療，這也使得門診的活耀病患數大幅增加，代表著更多視力被成功挽救。

談及出版緣起，醫藥週刊社長王慰祖表示，眼科視網膜權威陳珊霓累積30年眼底病變頂尖領域，若未能將其精湛醫術與深厚的專業知識集結成冊，將是醫學界與民眾的一大損失。王慰祖說，經過雙方多次討論，決定由專業編輯團隊進行深度採訪，系統性地梳理陳珊霓教授過去30年來在眼底病變治療上的寶貴經驗，並將這份「三十年的功力」完整呈現在書中。期許《明眸再現｜眼底病變尖端治療法》這本書，僅能造福廣大的眼疾患者，讓民眾獲得正確的衛教知識，更能成為醫療從業人員在臨床診斷與治療上的重要參考指引。

《明眸再現｜眼底病變尖端治療法》目前已正式上市，書中完整涵蓋視網膜剝離、黃斑部病變等重大致盲疾病的成因與治療策略，並獲得國立臺灣大學醫學院院長吳明賢、臺北榮民總醫院院長陳威明等、 中國醫藥大學暨醫療體系董事長 蔡長海位醫界領袖聯手推薦。