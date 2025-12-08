全球領袖人才參訪計畫 谷立言：強化美台友誼

美國在台協會(AIT)今天(8日)在國家戲劇院舉行「全球領袖人才參訪計畫」(IVLP)85週年慶茶會，外交部長林佳龍、高雄市長陳其邁等人應邀出席。美國在台協會處長谷立言(Raymond Greene)表示，「全球領袖人才參訪計畫」進一步強化美、台之間的長久友誼，它同時也是一個強而有力的平台，讓美國與世界各地領袖共築歷久不衰的夥伴關係。

美國在台協會處長谷立言致詞表示，「全球領袖人才參訪計畫」創立以來，一直是美國國務院的旗艦交流計畫，持續邀請新興領袖前往美國深入交流、加強理解、推動合作，谷立言說：『(原音)幾十年下來，IVLP已經成為一個強而有力的平台，供我們展示美國的創新活力，並與世界各地的領袖共築歷久不衰的夥伴關係。』

廣告 廣告

谷立言指出，他在2002年第一次派駐台灣時親眼見證此計畫如何強化了美台關係，自己更有幸推薦許多傑出人才參加，而這些人日後的成就也證明計畫的深遠影響；且若放眼全球，「全球領袖人才參訪計畫」已串聯190個國家、包括1,300位台灣學友在內的23萬位領袖，相關連結不僅打造專業人才網路，也進一步強化美、台之間的長久友誼。

美國國務院東亞及太平洋事務局新聞與公共外交主任Ragini Gupta致詞表示，台灣是「全球領袖人才參訪計畫」不可或缺的一部分，因為來自台灣的領袖們更加投入雙方在衛生、教育、科技、民主治理等領域的合作，而美國也藉此交流深入認識台灣的活力與韌性。

另外，美國明年將迎來獨立250週年，谷立言宣布相關活動正式啟動，AIT將舉辦一系列活動歡慶此事。谷立言強調，「America 250」不僅是個里程碑，更是美國的盛情邀請，邀請各界一起回顧美國歷史，希望能帶來省思與啟發，以創新及合作邁入下一個時代。