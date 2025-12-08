全球領袖人才參訪計畫85年 總統：持續攜手合作

美國在台協會(AIT)今天(8日)在國家戲劇院舉行「全球領袖人才參訪計畫」(IVLP)85週年慶茶會，賴清德總統透過預錄影片致詞表示，台、美持續在教育、文化與人才培育等領域深化交流，未來也會繼續與美國及全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球的和平、自由與繁榮貢獻心力。

總統指出，2004年擔任立委時，在現在已是美國在台協會處長谷立言(Raymond Greene)的推薦下參與「全球領袖人才參訪計畫」，讓他有機會與美國各界領袖深入交流，不僅拓展了國際視野，也親自感受到美國民主制度的活力與韌性，非常感謝能有這個難得的經歷。

總統表示，「全球領袖人才參訪計畫」85年來培育了無數領袖人才，更成為國際交流重要平台，並透過各行各業優秀學友的努力，讓世界更加看見台灣的民主成就與多元活力。

總統指出，台美的緊密關係目前體現在各層面的擴大合作，除「全球領袖人才參訪計畫」，還有「傅爾布萊特計畫」，每年都促成數百名台美學人相互交流；而過去3年，台灣也透過補助美國國務院獎學金計畫，持續擴大支持美國學生來台學習華語，成為連結台美下一代的重要橋梁，今年台灣更啟動「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵年輕世代走向世界，深化與美國及全球公民社會的連結。

總統同時藉此機會感謝美國政府與國會跨黨派對台灣的堅定支持，台灣未來會繼續與美國及全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球的和平、自由與繁榮貢獻心力。

總統強調，「全球領袖人才參訪計畫」的學友都是推動台美關係的重要力量，大家在各自領域的傑出表現，也讓國際社會看見台灣軟實力、競爭力，希望未來能一起打拚，讓台灣繼續走向世界，也期待有更多優秀人才透過此計畫為深化台美關係寫下更璀璨篇章。