全球風險滿天飛金融業仍賺9880億 彭金隆定調：把金融底子加厚顧市場不出事

金管會主委彭金隆召開新春記者會，指出在全球風險升高下，將持續以強化金融韌性為政策核心。圖／陳宏銘攝

金融監督管理委員會(金管會)主委彭金隆，率二位副主委及各局處主管於今(29)日召開115年新春記者會，說明金融業市場及國際金融情勢概況、去年施政成果、今年施政方向及重點。

從結果來看，114年我國金融業稅前盈餘（自結）達9,880億元，彭金隆表示，銀行資本適足率、資產品質，以及保險業資本與淨值比率，整體仍維持穩健；資本市場的上市櫃家數、企業營收、指數與成交量，也持續成長。

金管會指出，國際環境仍高度不確定。IMF預測115年全球經濟成長率約3.3%，但市場同時要面對AI產業變化、美國貿易政策、地緣政治、主要央行利率走向，以及中國經濟動能等多重變數。金管會選擇把重心放在風險承受力與市場韌性上。

去年施政第一個重點即是把金融機構體質加厚。透過落實巴塞爾三（Basel III，為應對2008年金融危機而制定的國際銀行監管標準）改革、推動保險業新一代清償能力制度、完成IFRS 17新制（把保險帳目算得更透明、更接近實際風險），簡單來講，便是讓銀行要準備更多本錢，這樣一旦遇到大風大浪才不會出問題。

加上強化了資安演練與監理資料數位化，讓政策變動與市場劇烈震盪時，避免體系失速或引發連鎖風險。

第二，金管會在風險控管下持續推動市場發展，包括開放銀行交易面、調整金控投資規範、提升證券商彈性，以及支持中小企業放款，讓資金在不確定環境中仍能流動。

第三，防詐與消費者保護全面加壓，從臨櫃攔阻、法規修正、虛擬資產列管，到融資租賃業納管，目標降低民眾被詐機率。

第四，亞洲資產管理中心政策逐步落地。地方資產管理專區、私人銀行、TISA帳戶、主動式與多資產ETF、台日ETF互掛同步推進，彭金隆希望在六年內，把資金留下、加厚，做出具台灣特色的亞資中心。

第五，金融科技從試驗走向實作。RWA代幣化完成技術驗證，Fast-ID上線，虛擬資產保管試辦與VASP專法草案完成，創新開始正式納入監理架構。

第六、在亞洲資產管理中心這一塊，金管會的方向其實很直接，就是讓有錢人、專業投資人「有多元化金融商品可以進行投資規劃、也有專業的人可以問清楚」。同時，金管會也在評估鬆綁部分限制，研議試辦放寬未具證券投資信託基金性質境外基金之99人限制與滿足高資產客戶投資需求、提供高資產客戶多元化保險商品、鼓勵保險業資金投入公建計畫、持續進行法規調適，壯大臺灣金融市場。

彭金隆強調，監理不是踩煞車，而是在市場加速時幫忙穩住方向；防詐要讓詐騙不好做，金融科技要能落地，永續未來將逐步成為規則而非選項。展望今年，在川普時代持續帶來的不確定環境下，金管會將延續「安全與發展並行」的主軸，在風險控管不鬆手的前提下，推動金融創新、資產管理與永續發展，讓台灣金融市場站得穩、走得久。



