全球首份貨櫃港排行出爐 新加坡奪冠

根據英國航運相關網站表示，國際船級協會DNV與Menon Economics近日共同發布，全球首份貨櫃港口評比報告《全球領先貨櫃港（LCP）》，其中新加坡港排名第一、上海港排名第二。

這份報告是以科學與客觀數據全面比較全球一百六十座貨櫃港競爭力，從啟動條件、連通性與客戶價值、生產力、永續性與整體影響力等五大面向，透過三十五項指標進行評比，並輔以全球航運產業專家專業意見，是目前航運業界首份專注貨櫃港口的全球性標竿研究。

報告指出，海運承載全球將近九成貨物量，其中貨櫃港口處理超過八成非散裝貨物。面對全球貿易成長、科技迅速演進及氣候減碳壓力，各大港口正面臨快速變革。為因應挑戰，報告建議港口應投資可擴充基礎設施、加速數位化、強化永續作為，同時維持穩固客戶關係，並提升對干擾風險的韌性。

報告並強調，港務機關在貨櫃港未來發展扮演關鍵角色，需以前瞻策略提升生產力、服務品質、數位能力及永續表現。

儘管部分港口未能名列前茅，但多個地區港務機關正積極投入資源，以期縮小差距，反映出全球港口正朝高度競爭與永續並行方向前進。

該報告統計，全球前五大貨櫃港依序為：

一、新加坡港

新加坡港在五大評比面向中都獲得最高分，基礎設施先進、治理透明、航線連通性強，成為全球典範。新加坡港服務所有主要航商，主幹航線密度最高；在自動化、替代燃料供應、綠色航運走廊及減排措施方面的早期投資，使該港在永續性上持續領先。

二、中國上海港

上海港是全球最繁忙貨櫃港，其航運連通指數全球最高，主航線最為廣泛，港區採用智慧科技並能高效處理超大型貨櫃船，並以完善的岸電基礎與綠色航線計畫，在永續面向排名第二。

三、中國寧波舟山港

為全球成長最快的貨櫃港，三年內貨櫃量增幅達二十六％，其快速成長反映該港在「一帶一路」中的戰略地位及持續提升的全球連通性。

四、韓國釜山港

釜山港是東北亞重要樞紐港，連接中、日、韓市場，是區域與全球供應鏈的重要中轉點，其地理優勢及操作效率使其在全球排名中名列前茅。

五、歐洲鹿特丹港

鹿特丹港為歐洲最大貨櫃港，也是永續與創新領域領導者，積極投資替代燃料基礎設施、岸電系統及數位孿生技術，長期位居歐洲最重要的海運門戶。

包括新加坡港、上海港、釜山港及鹿特丹港等港口，也名列《全球領先海事城市（LCM）》報告，顯示其不僅是全球貿易門戶，更是高度整合的海運樞紐。

另，LCP報告也發布區域排行榜，其中美國紐約港、紐澤西港、德國漢堡港、摩洛哥丹吉爾地中海港、阿拉伯聯合大公國傑貝阿里港與澳洲雪梨等港口都獲選為各區域的領先港口。