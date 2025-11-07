全球首位兆元富豪？特斯拉股東通過馬斯克「天價薪酬方案」

特斯拉執行長馬斯克。（圖／達志／美聯社）

特斯拉（Tesla）股東近日以壓倒性票數通過執行長馬斯克（Elon Musk）新一輪薪酬方案，這筆高達1兆美元的潛在報酬，若完全兌現，將成為史上最大企業酬金，也可能讓馬斯克成為人類史上首位「兆元富豪」。

綜合外媒報導，此次股東大會於德州奧斯汀（Austin）舉行，超過75%的投資人支持該案，現場響起「伊隆」的高喊聲。馬斯克登台短暫與特斯拉人形機器人「Optimus」共舞，並笑言：「謝謝大家。」

根據方案，馬斯克未來10年可獲最高4.237億股特斯拉新股。若特斯拉市值達8.5兆美元，這些股票價值將逼近1兆美元，相當於每日收入2.75億美元。換言之，他必須讓特斯拉市值比現今高出逾4倍，超越目前全球最有價值的公司輝達（Nvidia）。

廣告 廣告

這筆天文數字的薪酬，也相當於整個國家的GDP，超過愛爾蘭、瑞典與阿根廷，遠高於美國政府多項年度預算，如糧食補助計畫（SNAP），也遠超其他科技巨頭如祖克柏（Mark Zuckerberg）。

這項方案不僅是對個人財富的獎賞，更是1次高風險的「賭注」。特斯拉的股價與業績近期承壓，上半年銷售與獲利均下滑；加上美國政府縮減電動車補助，特斯拉面臨營收衰退風險。然而，馬斯克與公司高層仍堅持，特斯拉的未來不在於汽車，而在於人工智慧（AI）與機器人。

他在會上再次宣稱，人形機器人「Optimus」與自駕技術才是公司核心成長動能。他甚至預言，機器人將成為「史上最偉大的產品」，「比手機更重要」，並想像未來每個人都擁有屬於自己的「R2D2」或「C3PO」（《星際大戰》系列中的機器人）。

馬斯克相信，這些機器人未來可用於醫療、製造甚至公共安全領域，能取代外科醫生、減少犯罪、消弭貧窮。他聲稱，若能以2萬美元的成本量產，將使機器人成為新一代家庭標配。

不過，這些願景目前仍停留在藍圖階段。若特斯拉未達設定的財務與技術門檻，馬斯克即無法獲得全部股份。根據方案，他需在10年內交付2,000萬輛電動車、售出1,000萬份自駕服務、推出100萬具人形機器人與100萬輛機器人計程車，並讓公司連續4季實現4,000億美元收益。

對此，外界也批評該方案「獎勵失敗」。2025年初掀起的草根抗爭運動「特斯拉下架」（Tesla Takedown）便指出：「銷售下降、安全風險上升，他卻獲得1兆美元。這不是領導力，而是史上最昂貴的參加獎。」

但支持者認為，馬斯克的遠見與影響力無可取代。若他成功帶領特斯拉跨入AI時代，這筆「兆元賭注」可能改寫科技產業版圖。

馬斯克本人則強調，這不是為了金錢，而是為了確保他能「對公司與機器人軍團保持足夠影響力」。他笑言：「需要足夠的投票權讓我有影響力，但也不能多到，我發瘋了都還不會被開除。」

根據《彭博社》（Bloomberg）億萬富豪指數，截至11月，馬斯克淨資產約4,600億美元，遙遙領先全球其他富豪。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

母親病逝前交代「不要打擾鄰居」 姊妹倆伴屍生活19天險餓死

太子集團幹部豪奢生活曝！每月百萬包養酒店妹 1年1次遊艇趴選妃

王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔 靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜