全球首位獲《小王子》授權華人藝術家 系列展臺北登場

Steven Choi《小王子》系列全新畫作

「小王子法國出版80周年呈獻－星空の軌跡」 自 12 月 27 日展出至 2 月 15 日

首位榮獲英國 World Illustration Awards（WIA）國際插畫專業大獎與日本JIA插畫大賞最高賞的華人得主Steven Choi，他主理的藝術空間「陋室五月 Zu & Pi」正式在臺北登場。空間以畫作、色彩場域與立體藝術為創作核心，首檔展覽將延伸他多年橫跨插畫、出版與藝術玩具的創作脈絡，邀請觀眾在觀看與行走之間，重新感受生活中細微卻深刻的情感層次。

Steven Choi為全球首位獲《小王子》原作者聖修伯里遺產管理單位「法國聖修伯里遺產管理委員會（POMASE）」官方授權，重新繪製《小王子》繪本並創作續集的華人藝術家。開幕展「小王子法國出版80周年呈獻－星空の軌跡」，以Steven Choi持續發展的「小王子」系列作品為主軸，回望自《小王子生命之旅》系列首展以來，橫跨5年的創作軌跡。藝術家透過作品梳理過去在不同地域移動、相遇與離散之間所累積的風景與情感，將難以言說的生命經驗轉化為繪畫與立體作品，如繁星般鋪展於空間之中，記錄盛開、凋零，以及雨後的新生。展覽亦同步推出互動體驗，邀請觀眾在日常之中，尋找屬於自己的內在軌跡與心之歸所。

展覽結合空間特性，將光影展區設置於入口處。觀眾入門便進入光影所構築的敘事場域，在緩慢而連續的影像中，重新演繹《小王子》繪本故事，登陸屬於自己的 B612 星球。展場中亦首次公開展出《小王子》系列最具代表性的立體雕塑作品，60 公分高的雕塑以細膩造型呈現角色精神，成為展覽中具象徵性的觀看焦點，展現藝術家將平面插畫轉化為立體創作的能量。