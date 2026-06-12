全球首位「兆級富翁」誕生！ SpaceX上市讓馬斯克身價破1.1兆美元

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全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志／美聯社）

全球首富馬斯克（Elon Musk）建立了太空探索技術公司（SpaceX）與特斯拉（Tesla）等龐大商業帝國，如今更因華爾街史上最大規模的SpaceX IPO及持股增值累積了龐大財富，成為全球首位資產達到兆級（trillionaire）的超級富豪。

據《路透社》報導，馬斯克目前的大部分財富來自SpaceX，他持有的股份價值約為8660億美元。加上特斯拉及其他資產，根據《富比士》與《路透社》基於公司文件的計算，他的淨資產將在美東時間12日股票開盤時超過1.1兆美元。

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在貧富差距備受關注、社會大眾對超級富豪觀感轉趨負面的時代，馬斯克仍成功維持龐大的忠實粉絲，儘管他的淨資產已達到天文數字，且他並不像其他企業大亨那樣親民，例如股神巴菲特（Warren Buffett）。

其支持者認為馬斯克毫無修飾的直率風格正是他的魅力來源之一，但批評者則指控他擁有近似寡頭的權力，並對其企業治理能力提出質疑，同時亦反對他在政治領域的干預。

儘管如此，涵蓋火箭、衛星與人工智慧業務的巨型企業SpaceX，仍在11日的首次公開募股中籌集了750億美元的創紀錄資金，顯示投資人對其事業的高度信心。在此次股份出售之前，《富比士》估計他的淨資產約為7800億美元，遙遙領先排名第2的Alphabet共同創辦人佩奇（Larry Page）。

對此，《富比士》財富部門副主編杜羅特（Matt Durot）也感嘆：「第2富有的人大約維持在3000億美元左右，不到馬斯克潛在財富的1/3。而歷史上除了馬斯克也只有一個人，即甲骨文（Oracle）創辦人艾利森（Larry Ellison），曾達到4000億美元的身價。」

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