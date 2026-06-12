全球首位「兆級富翁」！ SpaceX掛牌後 馬斯克身價破1.1兆美元

【緯來新聞網】隨著 SpaceX 於週五（12日）正式掛牌上市，創辦人馬斯克（Elon Musk）的身價迎來驚人躍升。根據公開資料估算，SpaceX 上市後將使馬斯克的總資產突破 1.1 兆美元（約新台幣 34.78 兆元），讓他正式成為史上首位「兆級富翁」。在此次 IPO 中，SpaceX 順利募集到 750 億美元資金，展現了市場對其火箭與 AI 的強烈信心，也讓持有該公司巨額股份的馬斯克，在富豪榜上遙遙領先緊追在後的 Google 創辦人佩奇。

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隨著 SpaceX 於週五（12日）正式掛牌上市，創辦人馬斯克（Elon Musk）的身價迎來驚人躍升。（圖／達志影像）

除了在全球財富榜上締造短期內難以被超越的壁壘，馬斯克的影響力更早已跨越商業邊界。儘管其高調作風與傳統親民的商業巨頭不同，且當前社會對貧富差距高度敏感，他依然靠著獨特魅力凝聚了龐大的支持者。加上他於 2022 年買下社群平台 X（前身為推特），更讓他掌握了直接與數億大眾對話的擴音器，頻繁在政治、言論自由等公共議題上掀起輿論浪潮。



如今，圍繞在馬斯克身邊的龐大商業帝國已被分析師稱為「馬斯克經濟（Muskonomy）」，並催生出獨特的「伊隆溢價（Elon premium）」。這種市值的亮眼漲勢，不僅源於投資人對馬斯克宏大願景的堅定信心，同時也有扎實的傳統財務指標作後盾。在雙重推升下，SpaceX 市值上看 2 兆美元，將徹底顛覆傳統的價值評估模型。

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