全球首例人染H5N5亡 衛福部：無人傳人風險

全球出現首例人類感染H5N5死亡病例，衛福部長石崇良23日呼籲民眾出外旅遊時避免接觸禽鳥。（鄧博仁攝）

美國華盛頓州衛生部門近日公布全球首例人類感染H5N5禽流感病毒後死亡的病例，衛福部長石崇良23日表示，目前沒有人傳人的風險，但仍呼籲民眾出外旅遊時避免接觸禽鳥。疾管署已於今年4月將該州列為新型A型流感「第一級：注意（Watch）」的旅遊疫情建議地區，因H5N5對一般民眾風險低，暫不調整旅遊疫情建議等級。

感染H5N5禽流感病毒的個案，為患有慢性疾病的高齡民眾，今年11月初住院治療，11月21日過世，其後院飼養的家禽環境中檢出禽流感病毒。截至目前，無其他密切接觸者檢測陽性，亦無人傳人跡象。

廣告 廣告

疾管署發言人曾淑慧說明，新型A型流感是季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒，這些病毒主要感染對象為雞等禽鳥類或豬等哺乳類動物，一旦感染人類，即統稱為「新型A型流感」病例。

疾管署今年4月將美國華盛頓州列為新型A型流感「第一級：注意（Watch）」的旅遊疫情建議地區，由於本次個案並未出現人傳人，且未新增相關確診接觸者，對一般民眾的風險維持低度，因此旅遊疫情建議等級暫不調整。

新型A型流感自民國103年列為第五類法定傳染病後，國內曾發生4例零星個案，包括H7N9、H1N2v，接觸者均未檢出感染。依農業部防檢署資料，今年累計72件禽類檢出禽流感陽性，疾管署已匡列接觸者858人次，並採檢389件血清檢體，結果皆為陰性，今年國內尚無新型A型流感人類個案。

石崇良表示，H5N5目前還沒有人傳人的風險，疾管署會持續密切注意後續變化進展。正值冬天候鳥遷徙季節，民眾出外旅遊應盡量避免接觸禽鳥。