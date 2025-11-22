全球首例人染H5N5死 華盛頓州旅遊建議「注意」

（中央社記者沈佩瑤台北22日電）美國出現全球首例人類感染「H5N5型」禽流感喪生個案，疾管署發言人曾淑慧今天說，目前評估人傳人風險相對低，對華盛頓州旅遊疫情建議維持「第一級:注意（Watch）」，持續監測。

根據自由時報等媒體報導，美國華盛頓州衛生官員21日證實，該州一名年長者因感染罕見的H5N5型禽流感病毒株死亡，據信是全球首例人類感染該型病毒喪生。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天晚間告訴媒體，農業部防檢署監測禽流感疫情，今年累計報告72件禽類禽流感陽性案件，疾管署針對禽類禽流感陽性案件接觸者做健康監測，共匡列858人次，並檢驗389件血清檢體，檢驗均陰性。

據疾管署統計，除2017年曾發生1例境外移入死亡個案，後續2021年至2023年期間，僅各有1例新型A型流感個案。

目前疾管署針對美國華盛頓州的國際旅遊疫情建議等級為「第一級:注意（Watch）」，即提醒遵守當地的一般預防措施。曾淑慧說，這次華盛頓個案是全球首例，應屬偶發案件，發生大規模傳播流行風險為低，將持續監測，如有必要，隨時滾動式調整旅遊疫情建議等級。

疾管署呼籲，民眾於日常生活中仍應落實「5要6不」原則，「5要」為肉類及蛋要熟食、要以肥皂徹底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。

至於「6不」則是不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。

新型A型流感在2014列為第五類傳染病，係指每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒，這些病毒主要感染對象為雞等禽鳥類、牛或豬等動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為「新型A型流感」病例。（編輯：林恕暉）1141122