全球首例人染H5N5禽流感死亡 我疾管署：大規模傳播風險低

防疫人員全副武裝處理感染禽流感雞隻，嚴格防堵病毒傳播可能性，禽流感傳人疫情再引起關注，美國華盛頓州衛生廳21日證實，發生全球首例H5N5禽流感染死亡案例。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說明，「H5N5是所謂的低病原性，也就是說它的致病性並不強，所以它要擴大感染的機會應該會很少，這個是第一次發生在人類。它不是新的亞型，也不是它本身發生突變，唯一我們要注意的就是說，它對人體的細胞附著力是不是有增強的現象，這個是值得我們觀察的。」

根據官方公布資料，死者是多重慢性病長者，同時家中有飼養禽類。並且在11月初出現高燒、意識不清及呼吸困難等症狀，檢驗結果確認感染H5N5，並於21日不幸過世，成為全球第1起病例。

目前相關部門持續追蹤，確認死者住家環境有檢測到禽流感病毒，不過相關接觸者篩檢都呈陰性、沒有證據顯示有人傳人風險。

衛福部長石崇良表示，「這是一個新的重組後的變種病毒，以美國CDC目前的評估，還沒有造成人傳人的風險，呼籲國人如果有出外旅遊的時候，也盡量去避免接觸禽鳥。」

疾管署自今年（2025）4月開始，將華盛頓州旅遊建議提升至第一級，目前研判大規模傳播風險低、仍然維持。根據農業部資料，今年截至目前共有72件禽流感陽性案件，疾管署也對相關接觸者進行健康監測，共匡列858人次，檢驗389件血清檢體，結果皆為陰性。

