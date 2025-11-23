全球首例人類染H5N5型禽流感死亡 石崇良：無人傳人風險 出國勿接觸禽鳥

美國出現全球首例人類感染「H5N5型」禽流感喪生個案，衛生福利部長石崇良今天（23日）表示，這是一株新的重組病毒，研判其並無人傳人風險，但提醒民眾若近期有出國行程，務必避免接觸禽鳥類，降低感染風險。

美國出現全球首例人類感染「H5N5型」禽流感喪生個案，衛福部長石崇良（圖）提醒民眾出國應避免接觸禽鳥類，降低感染風險。（中央社）

美國華盛頓州衛生官員21日證實，該州一名年長者因感染罕見的H5N5型禽流感病毒株死亡，據信是全球首例人類感染該型病毒喪生。

石崇良上午出席第7屆台灣藥學聯合學術研討會，會前接受媒體聯訪，被問到全球首例人染H5N5死亡個案，疫情是否對台灣造成新威脅。他說，依照疾病管制署掌握資訊，全球首例H5N5禽傳人案例發生在美國，這是一株新的重組病毒。

石崇良強調，目前美國疾病管制暨預防中心（CDC）研判其並無人傳人風險，疾管署將持續密切關注相關發展。他提醒，冬季正值候鳥遷徙期，民眾若近期有出國行程，務必避免接觸禽鳥類，以降低感染風險。

另外，台灣首見化粧品檢出禁用蘇丹色素，有中國問題產品在國內網購平台販售，且國內進口商輸入相同新加坡問題原料，流向多家業者。石崇良說，初步鎖定14家業者，扣除2家僅為代理商。

石崇良說明，目前已有12家業者接獲通知，相關產品均已預防性下架。各地衛生局正展開調查並陸續進行檢驗，第二波檢驗結果預計將於明天公布。

責任主編：于維寧