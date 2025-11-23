全球首例人類染H5N5死亡 石崇良：人傳人風險低 籲勿接觸禽鳥

美國出現全球首例人類感染H5N5禽流感死亡病例，衛福部長石崇良今天(23日)表示，根據美國疾病管制與預防中心(CDC)評估，H5N5目前仍侷限於禽傳人，人傳人風險低，疾管署會密切關注疫情發展；他也提醒，現值冬天侯鳥遷徙季節，國人出外旅遊避免接觸禽鳥。

美國華盛頓官方21日證實全球首例H5N5禽流感死亡案例，死者為多重慢性病長者，感染來源尚未確認，相關單位正對其密切接觸者持續追蹤，目前並無證據顯示該病毒具有人傳人能力。

對此，衛福部長石崇良23日上午出席活動前受訪表示，根據疾管署了解，這是全球首例H5N5禽流感禽傳人病例，其他國家尚無相關報告；根據美國官方評估，目前尚無人傳人風險，疾管署會密切注意，也呼籲國人出外旅遊勿接觸禽鳥。他說：『(原音)那這是一個新的重組後的變種病毒，以美國CDC目前的評估，還沒有造成人傳人的風險，還是鎖定在禽傳人，那麼後續的變化進展，疾管署會持續再密切的注意。不過，因為現在進入了冬天的候鳥遷徙季節，所以也呼籲國人如果有出外旅遊的時候，也盡量去避免接觸禽鳥。』

疾管署發言人曾淑慧受訪則指出，目前評估H5N5相關風險很低，疾管署會持續監測疫情；由於今年4月美國華盛頓便曾出現新型A型流感病例，疾管署當時便將華盛頓的旅遊疫情建議等級提升為「第一級：注意」，目前仍會維持第一級，後續視疫情變化，若有必要，將提升旅遊警示。

新型A型流感是指每年在人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒，這些病毒主要感染對象為雞等禽鳥類、牛或豬等動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為「新型A型流感」病例。

針對我國新型A型流感監測措施，曾淑慧表示，農業部防檢署負責監測禽流感疫情，依禽場風險高低，以逢機採樣方式加強監測，並配合冬候鳥來台度冬期間加強侯鳥排遺等採檢數；屠宰場、理貨場等場域也同步採逢機採樣監測。今年累計報告72件禽類禽流感陽性案件，疾管署針對陽性案件的接觸者進行健康監測，累計匡列858人次，並檢驗389件血清檢體，檢驗均陰性。