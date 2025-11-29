全球首例人類染H5N5禽流感死亡！死者養家禽 CDC籲「5要6不」嚴防新型病毒！

美國華盛頓州官方證實，全球首例人類感染H5N5禽流感病毒的死亡案例，震驚全球。一名高齡慢性病長者不幸染疫病逝，家中有飼養家禽，感染源仍在調查。衛福部疾管署表示，目前接觸者篩檢皆為陰性，尚無人傳人證據，但仍呼籲民眾務必提高警覺，嚴守「5要6不」防疫原則，共同防堵新型病毒入侵！

H5N5禽流感首次現蹤人類！美國長者染疫殞命引關注

疾管署於今日（11/23）發布警訊，美國華盛頓州衛生部門日前證實全球首例人類感染H5N5禽流感病毒的病例，引起國際高度關注。這名居住於華盛頓州格雷斯港郡的高齡長者，本身患有多重慢性疾病，於今年11月初住院，最終在11/21不幸過世。

調查發現，死者後院飼養的家禽環境中檢出禽流感病毒，研判最可能的感染源來自於家禽、其飼養環境或受野鳥污染的場所。

疾管署強調，雖然曾接觸禽鳥及環境者皆已列入健康監測，且目前所有密切接觸者檢測結果均為陰性，未出現人傳人跡象，美國官方評估此案對一般民眾的整體健康風險仍屬低度，但仍不可掉以輕心。

疾管署密切監測H5N5：旅遊建議維持第一級「注意」

「新型A型流感」指的是除了每年季節性流感H1N1及H3N2之外，偶發性感染人類的其他動物流感病毒。這些病毒主要影響禽鳥或豬隻，一旦感染人類，即歸類為新型A型流感病例。我國早已將美國華盛頓州列為「新型A型流感」第一級：注意（Watch）的旅遊疫情建議地區。

由於此案例尚未出現人傳人情形，且無新增相關確診接觸者，對一般民眾的風險仍屬低度，因此旅遊疫情建議等級暫不調整，持續維持第一級。疾管署將持續密切關注國際疫情發展，並依據最新科學證據評估是否需要進一步調整旅遊建議。

台灣新型A型流感零星個案：本土監測滴水不漏

自新型A型流感在2014年被列為第五類法定傳染病以來，台灣曾分別於2017年（H7N9）、2021年（H1N2v）、2022年（H1N2v）及2023年（H1N2v）通報各1例零星個案，合計4例。令人欣慰的是，所有監測的341名接觸者均未檢出感染。

在本土監測方面，國內農政與衛生單位持續嚴密執行禽流感監測。根據農業部防檢署資料顯示，今年已累計72件禽類檢出禽流感陽性。

疾管署針對這些陽性案件的接觸者，已匡列858人次並採檢389件血清檢體，所有結果皆為陰性。截至目前，台灣今年尚無任何新型A型流感人類個案傳出。

WHO評估人傳人風險低：但接觸禽畜者仍是高危險群

根據世界衛生組織（WHO）的最新評估，近年來全球通報的新型A型流感人類個案，大多與直接接觸禽鳥、家畜或受污染環境有關。目前尚無證據顯示此病毒已具備持續人傳人的能力。

WHO評估整體對一般大眾的風險仍屬低度，但特別提醒曾接觸禽畜者，其感染風險則相對較高，務必加強個人防護。

疾管署緊急呼籲：「5要6不」防疫原則成保命關鍵！

為最大程度降低感染新型A型流感的風險，疾管署緊急呼籲全體民眾，務必在日常生活中落實以下「5要6不」防疫原則：

「5要」

肉類及蛋要熟食：確保所有禽肉及蛋類徹底煮熟。 要以肥皂徹底洗手：尤其在接觸禽畜或其環境後。 出現症狀要戴口罩、儘速就醫，並主動告知旅遊史與暴露史：一旦有發燒、咳嗽等呼吸道症狀，應立即就醫。 與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗：降低同時感染人類流感與禽流感的風險。 要保持均衡飲食與適度運動：提升自身免疫力。

「6不」

不生食禽鳥蛋類或其製品：避免潛在的病毒感染。 不走私及購買來路不明肉品：杜絕疾病傳播管道。 不接觸或餵食禽畜：尤其是狀況不明的禽鳥。 不野放或隨意丟棄禽畜：防止病毒散播到野外。 不將飼養禽畜與其他禽畜混居：降低交叉感染風險。 不前往空氣不流通或人潮擁擠場所：減少呼吸道疾病傳播機會。

◎ 圖片來源／衛生福利部疾病管制署提供

◎ 資料來源／衛生福利部疾病管制署

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章