全球首例安樂死患者臉部器捐 西班牙醫院24小時完成移植

接受臉部移植手術的女病患，在巴塞隆納的希伯倫谷大學醫院醫療團隊陪同下，術後首度現身。她感謝捐贈者和家屬，也分享重生後的心路歷程。

臉部移植受贈者卡門表示，「我知道我會好起來，因為我必須好起來，所以現在輪到我努力做復健運動，因為醫療團隊已經盡了全力，而且他們一直都在支持我，但當然 我現在想恢復像以前那樣，讓我的臉正常活動。我以前非常愛笑，現在我也會笑，但笑起來感覺還有點奇怪。」

儘管臉部表情和口齒仍有些僵硬，但卡門術後經過4個月的復健，總算恢復說話和進食能力。

2年前，卡門因細菌感染導致臉部組織壞死，甚至無法正常呼吸。由於無法透過一般整形外科技術治療，因此醫療團隊決定施行臉部移植，並採用一名生前就同意器官移植的安樂死捐贈者的臉部。

院方也轉述捐贈者支持器捐的初心，醫生巴雷特說道，「她（捐贈者）所表達的是，儘管深受疾病所限，但她對於自己捐出所有器官和組織，甚至還能捐出臉部來幫助更多人，感到極大的幸福。」

這項手術動員約100名醫療團隊，採用複雜的神經血管顯微外科技術，前後歷時24小時才完成。執刀團隊必須確認各類組織、肌肉與神經的結構並進行精密的接合。

臉部移植手術的比對條件嚴苛，性別和血型必須一致、頭部大小相近才行。也因為是安樂死捐贈者，比起傳統器捐的緊迫性，醫療團隊更有餘裕進行周延的規劃，並在術前進行3D模擬計畫，為臉部器官移植史寫下新紀錄。