全球首例醫學奇蹟！美男靠豬腎「威爾瑪」救命多撐271天 成功等到換腎重生

美國洗腎男子安德魯去年先移植豬腎救命，終於在今年等到適合的人類腎臟完成換腎手術，成全球首例，圖為去年5月他換了豬腎110天之後，精神奕奕的狀態。（翻攝自The Kidney & Hypertension Group臉書）

美國一名67歲男子安德魯，近日成為全球第一個擁有過「豬腎與人腎」的患者。安德魯是腎臟病末期病人，多年來洗腎但健康持續惡化，去年一月他接受豬腎移植手術，而這顆豬腎「威爾瑪」在他體內運作271天後，終於在今年初等到適合的人類腎臟，順利完成換腎。安德魯感動表示，當初如果沒有先移植豬腎，「我絕對活不到今天」；醫界則表示，這是醫學又一項重大突破，讓病患在等待器官移植的過渡期間，擁有更好體力和健康狀態，也為器官短缺問題提供了新的解方。

多年飽受洗腎痛苦 大膽接受異種器官移植

綜合CNN等外電報導，67歲的安德魯（Tim Andrews）有糖尿病，也是腎臟病末期患者，多年來接受洗腎治療，每週3天，一次都要耗時6個鐘頭，但健康持續惡化，甚至引發心臟病。

直到去年1月，安德魯大膽跨出一步，接受異種器官移植公司eGenesis提供的基改豬腎，在麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）進行移植手術，讓他暫時擺脫洗腎的疲憊，可以遛狗、煮飯，也和妻子去了歐洲旅行。

移植手術成功 患者激動喊「沒有牠肯定活不了」

報導提到，安德魯給這個豬腎取了親暱的名字「威爾瑪」（Wilma），這顆豬腎在他體內運作了271天，去年10月出現排斥反應，他才接受手術將豬腎摘除，暫時回到痛苦的洗腎生活。再等待3個月後，麻省總醫院傳來好消息，終於找到了一顆與安德魯近乎完美匹配的人類腎臟，並立即進行移植手術，目前他術後恢復良好，也即將出院。

安德魯不是移植豬腎第一人，卻是全球首位「先後擁有過豬腎與人腎」的患者，過去從來有人成功跨過這座「橋」。他接受CNN訪問時激動哭出來，「如果我沒有威爾瑪，肯定活不過一年，現在已經死了。」他也感謝器官捐贈者，「這給了數百萬人希望，捐贈者的家人是英雄，不只是我的英雄，也是全世界的英雄。」

利用豬腎當「橋梁」 醫師：病患有更好狀態等換腎

報導指出，利用豬腎當作「橋梁」的醫學技術，是一種過渡方案，至少比直接洗腎還要好，雖然豬腎無法永遠在人體內運作，但可以讓患者在等待適合人類器官的過程，維持更好的體力與健康狀態，而不是在洗腎中衰竭。

參與安德魯治療的里耶拉醫生（Dr. Leonardo Riella）與異種移植專家蒙哥馬利醫生（Dr. Robert Montgomery）均認為：「未來，腎衰竭患者可能會在生命的不同階段，交替使用動物器官與人類器官。」他們預測異種移植將在未來 5 年內成為可行的臨床方案。

