全球首例醫學奇蹟！美男靠豬腎「威爾瑪」救命多撐271天 成功等到換腎重生
美國一名67歲男子安德魯，近日成為全球第一個擁有過「豬腎與人腎」的患者。安德魯是腎臟病末期病人，多年來洗腎但健康持續惡化，去年一月他接受豬腎移植手術，而這顆豬腎「威爾瑪」在他體內運作271天後，終於在今年初等到適合的人類腎臟，順利完成換腎。安德魯感動表示，當初如果沒有先移植豬腎，「我絕對活不到今天」；醫界則表示，這是醫學又一項重大突破，讓病患在等待器官移植的過渡期間，擁有更好體力和健康狀態，也為器官短缺問題提供了新的解方。
多年飽受洗腎痛苦 大膽接受異種器官移植
綜合CNN等外電報導，67歲的安德魯（Tim Andrews）有糖尿病，也是腎臟病末期患者，多年來接受洗腎治療，每週3天，一次都要耗時6個鐘頭，但健康持續惡化，甚至引發心臟病。
直到去年1月，安德魯大膽跨出一步，接受異種器官移植公司eGenesis提供的基改豬腎，在麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）進行移植手術，讓他暫時擺脫洗腎的疲憊，可以遛狗、煮飯，也和妻子去了歐洲旅行。
移植手術成功 患者激動喊「沒有牠肯定活不了」
報導提到，安德魯給這個豬腎取了親暱的名字「威爾瑪」（Wilma），這顆豬腎在他體內運作了271天，去年10月出現排斥反應，他才接受手術將豬腎摘除，暫時回到痛苦的洗腎生活。再等待3個月後，麻省總醫院傳來好消息，終於找到了一顆與安德魯近乎完美匹配的人類腎臟，並立即進行移植手術，目前他術後恢復良好，也即將出院。
安德魯不是移植豬腎第一人，卻是全球首位「先後擁有過豬腎與人腎」的患者，過去從來有人成功跨過這座「橋」。他接受CNN訪問時激動哭出來，「如果我沒有威爾瑪，肯定活不過一年，現在已經死了。」他也感謝器官捐贈者，「這給了數百萬人希望，捐贈者的家人是英雄，不只是我的英雄，也是全世界的英雄。」
利用豬腎當「橋梁」 醫師：病患有更好狀態等換腎
報導指出，利用豬腎當作「橋梁」的醫學技術，是一種過渡方案，至少比直接洗腎還要好，雖然豬腎無法永遠在人體內運作，但可以讓患者在等待適合人類器官的過程，維持更好的體力與健康狀態，而不是在洗腎中衰竭。
參與安德魯治療的里耶拉醫生（Dr. Leonardo Riella）與異種移植專家蒙哥馬利醫生（Dr. Robert Montgomery）均認為：「未來，腎衰竭患者可能會在生命的不同階段，交替使用動物器官與人類器官。」他們預測異種移植將在未來 5 年內成為可行的臨床方案。
更多鏡週刊報導
阿公遺囑2千萬房產全給姑姑、叔伯 長孫告贏討回「判決關鍵曝光」
別再留作紀念！消防專家示警「抽屜這物品」恐變炸彈 大掃除快斷捨離
蕭漢森1500萬元交保！起底「第一代少年股神」 10歲看盤曾是最年輕號子老闆
其他人也在看
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 20則留言
「洗雞肉」害全家中毒！譚敦慈揭慘痛下場：「錯誤1動作」細菌到處噴
市場買回來的蔬果、肉品，烹煮前如何清洗？大有學問。無毒教母譚敦慈表示，生雞肉不建議清洗，若是帶有血水，可輕放入水中浸泡，避免水花四濺，污染其他食材。對此分享案例，她的親戚曾因先洗肉再洗蔬果，導致全家感染沙門氏菌，出現嚴重腹瀉。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 31則留言
101歲奶奶熬夜嗑零食卻健康？醫：不內耗、睡得好更重要
浙江溫州一名101歲的姜月琴奶奶，以顛覆傳統的生活方式成為話題人物。她不僅每晚追劇到凌晨2點、大啖洋芋片與沙琪瑪等零食，更令人驚訝的是她擁有一口完好的天然真牙。永越健檢中心家醫科主治醫師唐雲華分析，姜奶奶的長壽祕訣並非遵循傳統養生法則，而是擁有優質睡眠、無壓力飲食及豁達心態。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
見血光！2026年「這2生肖」恐有嚴重車關 12生肖健康吉凶一次看
進入2026年，新的一年大家都希望能平安健康、好運旺旺來。不過每年磁場都在變，想知道2026年誰身體最勇健？誰又要小心意外跟病痛找上門？趕快來看看民俗專家楊登嵙老師怎麼說，教你如何趨吉避凶，把健康顧好健康2.0 ・ 1 天前 ・ 20則留言
看似清爽竟是糖王！營養師揭「3早餐地雷」害血糖狂飆：吃了更想睡
現代人生活忙碌，早餐經常隨便吃，但吃錯容易造成精神不濟。營養師張語希指出，許多人早餐不是亂吃，而是不知道怎麼選，對此分享「早餐的實用避雷清單」，例如「果醬吐司搭配甜奶茶」，看起來清爽，但含糖量高，恐害血糖飆太高，讓人昏昏欲睡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
咖啡「三合一vs二合一」哪種比較不胖？營養師解答 網傻眼：我一直都喝錯
有人問：「三合一咖啡有加糖，那我改喝二合一是不是比較不胖？」對此，吃對營養所｜建銘營養師來破解。 ．三合一咖啡＝糖＋奶精＋咖啡．二合一咖啡＝奶精＋咖啡（少了糖） 理論上聽起來熱量應該更低，但事實上，二合一的熱量不一定比較少！因為少了糖之後，廠商為了讓口感依然「香濃滑順」，就會在裡面加更多奶精與油脂。奶精並不是牛奶，而是以植物油氫化製成的「反式脂肪」，喝多了會影響脂肪代謝、升高壞膽固醇，對減脂與心血管健康都不利。 簡單比一比 ．三合一：糖多→熱量高、容易爆血糖．二合一：油多→熱量仍高、脂肪多．黑咖啡：無糖無油 → 熱量幾乎為零 咖啡這樣喝 避免造成身體負擔 三合一、二合一都只是「咖啡味的糖＋油飲料」，真正想減脂、提神又不發胖，黑咖啡才是唯一解！ 1、選擇「黑咖啡、美式或濾掛式咖啡」2、想順口，可加鮮奶或無糖豆奶取代奶精3、怕苦可加少量赤藻糖醇或肉桂粉提味4、每天1–2杯即可，避免空腹喝 （記者吳珮均、圖片來源：motionelements）延伸閱讀： ·「這2時候」別立刻喝咖啡！專家示警 小心愈喝愈虛、還可能貧血 ·常喝「這1種咖啡」黃斑部病變風險暴增7倍！國際研究證實 尤其2種人更危險常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
癌症與睡眠有關？醫師驚爆：這3種睡眠習慣與癌症高度相關
「晚上睡不著，早上起不來」已成為現代人的生活常態，但你可曾想過，枕頭邊的危機正悄悄逼近？近日，一則關於「三種睡眠習慣與癌症高度相關」的話題衝上熱搜，引起大眾不安。中醫腦病醫院睡眠障礙科副主任餘亞蘭明確指出，癌症與睡眠有關，長期的作息混亂並非只是感到疲憊，更可能是將身體推向癌變邊緣的推手。研究發現，在確診癌症的前兩年，幾乎所有患者都曾飽受睡眠障礙之苦，這份無形的健康帳單，代價可能沉重得令人難以想像。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1則留言
14歲優等生突拒學！躲房間不敢見人 醫揪「元凶」：別再以為心情差
一名成績優異的14歲男國中生，自從升上國二後，性格出現轉變，又遇到課業壓力與人際互動問題，從原本偶爾情緒低落，演變成明顯的焦慮、憂鬱、失眠與社交退縮，甚至「拒學」，診斷為青少年憂鬱症。衛福部彰化醫院精神科醫師葉騰尹表示，經醫療團隊、家庭與學校的三方合作，透過藥物與認知行為治療，國中生才重拾信心並重返校園。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
耳朵別亂挖！75歲翁「右臉突癱瘓」家人嚇哭 醫一照驚：已侵犯大腦
一名75歲張姓老翁因右耳反覆出現耳痛、耳脹症狀，甚至不斷流出惡臭膿液，在診所治療多日仍未見改善。轉往大醫院檢查後，病況出現恐怖反轉，張翁不僅外耳道紅腫積膿，更出現顏面神經麻痺導致右臉癱瘓，家屬見狀嚇得跪求醫師救命。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
她三度早產 懷孕28周落紅！醫護深夜接力搶救1320克新生兒
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 少子化台灣，每一個新生兒都格外珍貴，尤其是搶救早產兒。衛生福利部台北醫院日前就收治一名懷孕僅28周的產婦蔡小姐，曾有兩次早產病史，因落紅與劇烈腹痛，緊急被送醫，醫院第一時間啟動「高危險妊娠產兒照護團隊」，緊急進行安胎與接生準備，最終在醫療團隊深夜接力守護下，體重僅1320公克的早產男嬰平安誕生。 衛福部台北醫院婦產科...匯流新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
瘦瘦針停用後會肥回來？ 大數據研究打臉了：復胖中位數為0%
以「瘦瘦針」姿態風靡全球的GLP-1藥物，因為能夠明確降低肥胖病人的食慾，減重效果相當顯著。但是一些研究指出停止使用瘦瘦針之後，復胖的速度也很快。不過，一個大數據研究顯示，實際上使用瘦瘦針的患者大多都能維持減重的成果。太報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
廚房就有！5香料是血脂清道夫 「大蒜、肉桂」降膽固醇超強
健檢報告看見紅字，別只會吃水煮餐！營養師曾建銘表示，有5種「廚房神物」是降膽固醇的隱藏版救星，像是大蒜、肉桂等，都能有效降低壞膽固醇。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發表留言
防血壓升高、中風！營養師點名「5種護血管食物」天冷必吃 這1碗甜湯也上榜
針對秋冬季節氣溫變化大，血管容易受熱脹冷縮變得脆弱，進而增加高血壓與中風風險。在這個季節，透過飲食來「增加血管彈性」、「降低血液黏稠度」及「控制血壓」是保養重點。 護血管的「明星食材」清單 對此，林俐岑營養師的小天地分享適合秋冬血管保養的關鍵食材與飲食建議： 1、深海魚類（Omega-3 脂肪酸）食物來源：鮭魚、鯖魚、秋刀魚。Omega-3能減少血管內的發炎反應，降低壞膽固醇與三酸甘油脂，預防血栓形成。建議每週至少吃2次。2、深色蔬菜與全穀根莖（膳食纖維、葉酸）食物來源：深綠色蔬菜富含「葉酸」，像是菠菜、地瓜葉、花椰菜等，葉酸能降低體內「同半胱胺酸」濃度，同半胱氨酸是一種會傷害血管內壁的物質。至於全穀根莖類像是燕麥、糙米、地瓜等，特別是燕麥富含水溶性纖維（Beta-葡聚醣）能夠代謝膽固醇。 3、含鉀蔬果（調節血壓）食物來源：富含鉀的水果像是香蕉、奇異果、芭樂、柑橘類等以及多樣植化素的各種蔬菜。多種蔬果的抗氧化植化素成分可以減少自由基對血管內皮的傷害，降低氧化壓力。鉀離子有助於排出體內多餘的鈉，幫助放鬆血管、降低血壓。但若有腎臟疾病者需限制攝取。4、堅果與種子（維生素 E、好油脂）食物來常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3則留言
為何每天刷牙還是蛀牙？醫揭關鍵原因：少做「這一步」，牙刷再勤也難敵蛀牙侵襲
不少家長以為只要孩子每天刷牙、少吃糖，就能遠離蛀牙，實際臨床卻並非如此。一名6歲女童因進食時頻頻哭鬧就醫，檢查後竟發現前牙與臼齒共8顆蛀牙，其中2顆已侵犯牙神經，必須立即治療。醫師進一步評估發現，孩子雖有刷牙習慣，卻因清潔方式不當且從未塗氟，長期暴露在高蛀牙風險中。專家提醒，單靠刷牙並不足以防蛀，正......詳全文良醫健康網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
口罩摺疊重複使用 專家警告：恐吸入微小塑膠顆粒
環境醫學專家陳保中提醒，民眾為節省開支而將口罩摺疊重複使用的習慣，可能讓防護用品反成健康威脅。口罩材質由聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等塑膠製成的不織布構成，塑膠材質本身存在掉落風險，建議當天使用完畢後應立即丟棄。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 92則留言
中國醫院產檢瘋狂「吸血」！孕婦一次抽18管慘貧血 胎兒缺血慘死
中國近期爆發「產檢抽血亂象」，多地孕婦投訴在醫院遭「瘋狂抽血」，單次高達18管，整個孕期累積逾40管。此現象導致孕婦嚴重貧血、暈厥，甚至有胎兒因母體供血不足而死亡。醫師坦言這「絕對不正常」，引發民眾質疑醫院過度醫療或將血液挪用圖利，導致對醫療體系信心崩盤。許多準媽媽對此感到恐懼，深怕自己與孩子成為醫療體系下的犧牲品，呼籲相關單位徹查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
「肝包油」大危機！中醫教你喝1茶飲預防脂肪肝、化脂健脾
脂肪肝早期症狀不明顯，若放任不管，可能會逐步惡化為肝硬化或肝衰竭，甚至增加心血管疾病和糖尿病的風險。中醫師指出，中醫治療脂肪肝有4大原則，想預防脂肪肝，除了做好飲食調整與運動習慣，還可用「山楂決明子茶健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
中醫推「降糖聖品」！這樣吃護血管、防肥胖 3類人別碰
山藥不只是餐桌上的清淡食材，更是歷代中醫推崇的藥食佳品。能補氣養陰、健脾益腎，還被證實有助穩定血糖、保護血管彈性，但有3類人千萬別碰。 山藥可降血糖 南京市中醫藥大學第三附屬醫院主任謝英彪指出健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
青光眼不再是絕症 新型治療方式為患者帶來轉機
【健康醫療網／記者陳靖安報導】58歲陳姓男患者，罹患糖尿病已經二十年，這兩年發現視力模糊，進行了兩眼的白內障手術。然而手術後患者仍然覺得視力不清，進一步檢查才發現兩眼視野都大幅限縮，且眼壓居高不下，是糖尿病產生的新生血管性青光眼。在開始青光眼藥物治療後，眼壓雖然稍有降低，但卻常常開始抱怨眼睛痛，視力更加模糊，視野也繼續惡化。輾轉到童綜合醫院眼科楊啓蘭醫師門診就醫，經評估後，為其安裝新型青光眼引流裝置。目前眼壓已降到良好水平，也不需要點青光眼的藥水，因藥水產生的眼部不適也消失了。 青光眼初期無感覺 為全球不可逆失明主因 楊啓蘭醫師表示，青光眼是全球不可逆失明原因的第一位，病因為眼壓偏高造成的視神經損害，早期會先影響周邊視力，因此病患常常沒有發覺，等影響中心視力時大多已進入晚期。 開放型青光眼需長期控制 藥物副作用影響順從性 青光眼依病因可大致分為閉鎖性及開放性，閉鎖性青光眼大多為白內障造成，在進行白內障手術後大部分都可以痊癒。開放性青光眼則需要長期控制眼壓，傳統上會先以青光眼藥物進行長期控制，但所有種類的青光眼藥物都有其副作用，從局部的眼睛紅腫破皮到眼窩凹陷，到全身性的心律不整與嗜睡，降健康醫療網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言