全球首例！中法專家遠端操控機器人 「跨1萬公里」動心臟手術

中國大陸廈門大學附屬心血管病醫院（廈心醫院）與法國波爾多大學醫院合作，於23日成功完成全球首例跨國遠端機器人輔助心臟介入手術。這項突破性手術跨越超過1萬公里距離，由法國醫師遠端操控位於廈門的機器人系統，為一名中國病患進行心臟手術，被認為是全球醫療史上的重要里程碑。

兩位專家身處法國波爾多，透過高速、低延時的國際網路連線，精準操控位於廈門的機器人系統完成心臟手術。(圖/福建日報)

根據福建日報報導，此次手術由廈心醫院院長王焱與波爾多大學醫院成人結構性心臟病介入科負責人利奧內爾·勒魯（Lionel Leroux）教授共同操作。兩位專家身處法國波爾多，透過高速、低延時的國際網路連線，精準操控位於廈門的機器人系統，同時波爾多大學醫院結構性瓣膜病治療與創新中心負責人托馬斯·莫丁（Thomas Modine）教授也線上參與遠端指導。

這項手術採用機器人輔助經導管二尖瓣修復術（TEER）技術，讓遠在法國的專家能夠對中國病患的二尖瓣病變區域進行精準導航與遠端操控。據公開文獻與報導顯示，這是全球首例跨國遠端、機器人輔助的經導管心臟介入臨床案例，展現了遠端醫療技術的重大突破。

手術過程中，廈門導管室內的機器人在無本地操作者的情況下精確運轉，成功在跳動的心臟上完成瓣膜定位、夾合等高難度操作。導絲與鉗夾的每次微小動作，都與法國端發出的指令保持同步，展現出驚人的精準度與穩定性。

取代人力，這項手術採用機器人輔助經導管二尖瓣修復術（TEER）技術，讓遠在法國的專家對中國病患動手術。 （示意圖／Pixabay）

同時，廈心醫院的心臟介入、麻醉、超聲及護理團隊全程在場，即時監測患者生命體徵與系統運行狀態，確保手術安全進行。整個手術僅歷時約1小時，通訊訊號始終保持穩定，操作精度達到亞毫米級，患者術後恢復良好，二尖瓣反流幾乎完全消除，目前已康復出院。

據報導，此次手術採用的機器人經導管心臟介入系統是由廈心醫院與上海術濟客醫療科技有限公司醫工合作自主研發，擁有完全自主智慧財產權的醫療設備。這項技術不僅代表了中國在智能醫療領域的創新能力，也為未來跨國遠端醫療合作開闢了新路徑。

廈心醫院自2023年起已使用該機器人系統完成全球首例機器人輔助二尖瓣修復手術，至今累計完成20餘次臨床應用。此次跨國遠端手術的成功，再次刷新世界紀錄，展示了中國在遠端醫療與智能手術領域的領先地位，也為解決醫療資源不平衡問題提供了新的可能性。

